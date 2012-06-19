Сборные Испании и Италии вышли в четвертьфинала Евро-2012 по результатам всех матчей в отборочной группе С.

В последнем, третьем туре в Гданьске сборная Испании победила со счетом 1:0 команду Хорватии, а сборная Италии в Познани со счетом 2:0 переиграла команду Ирландии.

Таким образом, по результатам всех матчей в этой группе сборная Испании с семью очками заняла первое место, Италия с пятью – второе, и именно эти сборные вышли в четвертьфинала нынешнего Евро.

Сборная Хорватии набрала четыре очка и стала третьей, Ирландия не получила ни одного пункта.