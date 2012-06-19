ДАЙДЖЕСТ СМИ за 19 июня

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Банки скупают государственные облигации» пишет: украинские банки продолжают направлять свободный ресурс в гособлигации. С начала месяца их портфель ОВГЗ увеличился более чем на 1 млрд. гривен…

http://delo.ua/finance/banki-skupajut-gosudarstvennye-obligacii-179627/

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Также «Дело» в публикации «Энергоемкие предприятия могут рассчитывать на специальный тариф» пишет: ожидаемый отзыв проекта постановления НКРЭ "Об утверждении критериев определения классов потребителей электроэнергии, дифференцированных по степеням напряжения" является экономически оправданным…

http://delo.ua/ukraine/energoemkie-predprijatija-mogut-rasschityvat-na-specialnyj-tarif-179629/

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«Дело» в публикации «Украинские НПЗ в мае вдвое сократили производство бензина» пишет: в мае Украина сократила производство бензина на 42%, дизтоплива - на 55%, по сравнению с маем 2011 года. Всего за пять месяцев т.г. НПЗ произвели 876 тыс. т бензина и 701 тыс. т дизтоплива…

http://delo.ua/ukraine/ukrainskie-npz-v-mae-vdvoe-sokratili-proizvodstvo-benzina-179614/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Без селитры не разобраться», в котором пишет: Евросоюз впервые с 1996 года открыл свой рынок аммиачной селитры для продукции из Украины, отменив действие заградительных пошлин. Украинским заводам, владельцем которых является бизнесмен Дмитрий Фирташ, есть за что побороться - до введения пошлин они занимали около 4% рынка стран ЕС емкостью почти 3 млрд евро в год. Правда, производителям пока рано радоваться - европейские компании уже пообещали подать апелляцию и добиться продления действия пошлин…

http://www.kommersant.ua/doc/1961458

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Страховщики себя не контролируют», в котором пишет: рынку ОСАГО стоит подготовиться к изменению правил. После скандальной смены руководства Моторного (транспортного) страхового бюро Украины депутаты решили сократить влияние страховщиков на работу МТСБУ — большинство финансовых вопросов перейдет под контроль государства…

http://www.kommersant.ua/doc/1961536

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Газета «Сегодня» в публикации «Евровалюта продолжит дорожать, но не из-за туристов - фаны приехали в Украину с картами, а не с наличными» пишет: эксперты говорят, что курс доллара завышают из-за болельщиков, а евро спасли выборы в Греции…

http://www.segodnya.ua/news/14396109.html

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Также «Сегодня» в публикации «Налоговики вводят новые правила внеплановых проверок» пишет: ГНСУ обещает бизнесу комфорт, а эксперты не уверены в изменениях…

http://www.segodnya.ua/news/14396487.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Вещанием займутся детективщики и клоуны» пишет: в совет по Общественному ТВ выдвинуты Юрий Куклачев, Олег Табаков, Дарья Донцова, Татьяна Устинова и Карен Шахназаров…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1864937/ukrotiteli_tv

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Также «Ведомости» в публикации ««АвтоВАЗ» начал пробную сборку Nissan Almera» пишут: «АвтоВАЗ» начал тестовое производство бюджетного автомобиля Nissan Almera. Новой модели обеспечен успех, а ее производство улучшит имидж российского автогиганта, уверены эксперты…

http://www.vedomosti.ru/auto/news/1864910/nissan_almera_poshla_v_test

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Издание «Известия» в публикации «Нефтяники не смогут диктовать цены на бензин» пишет: Федеральная антимонопольная служба не поддержала предложенный ими принцип расчета стоимости топлива для потребителей…

http://izvestia.ru/news/527785

(УНИАН)