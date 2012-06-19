Английские болельщики отказались проводить парад от центра Донецка до «Донбасс Арены»

В Донецке английские болельщики отказались проводить сегодня от центра города до «Донбасс Арены» парад, согласованный с городскими властями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

По словам англичан, вместо парада они планируют в 16.00 провести возле паба Golden Lion в центре Донецка акцию «против необъективного освещения в Англии ситуации в Украине». Отказ от проведения парада английские болельщики никак не объясняют.

В пресс-службе горсовета напомнили, что ранее английские фаны планировали провести парад против необъективного освещения в Англии ситуации в Украине, а также против высказываний бывшего капитана сборной Англии Соула Кэмпбелла, который призывал не ехать в Украину, потому что «там очень опасно».

Вместе с тем, из неофициальных источников интернет-изданию «ОстроВ» стало известно, что накануне в кемпинг к английским болельщикам приезжали представители английской полиции. Источники предполагают, что полицейские могли предостеречь фанов от участия в массовых шествиях по улицам Донецка, в результате чего болельщики и приняли решение отказаться от парада.