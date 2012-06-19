Законодательство о защите экономической конкуренции усовершенствуют

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно усовершенствования законодательства о защите экономической конкуренции)».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 256 народных депутатов из 411, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом предлагается внести изменения в законы «Об Антимонопольном комитете Украины» и «О защите экономической конкуренции», которыми разрешить предоставление заключений в форме рекомендательных разъяснений относительно соответствия действий субъектов ведения хозяйства положениям законодательства о защите экономической конкуренции территориальным органам Антимонопольного комитета Украины.