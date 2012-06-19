Президент назначил первым зампредседателя Госпредпринимательства Потимкова

Президент Украины Виктор Янукович назначил Александра Потимкова первым заместителем председателя Государственной службы по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства.

Текст соответствующего указа №404 от 19 июня 2012 года обнародован на официальном сайте Президента.

Как сообщал УНИАН, с 31 мая Госпредпринимательства приступила к выполнению своих функциональных обязанностей в части согласования регуляторных актов.

Напомним, в декабре 2011 года Президент образовал Государственную службу Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства и назначил ее председателем Михаила Бродского.