Президент назначил первым зампредседателя Госпредпринимательства Потимкова
17:13, 19 июня 2012Разное
0
Президент Украины Виктор Янукович назначил Александра Потимкова первым заместителем председателя Государственной службы по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства.
Текст соответствующего указа №404 от 19 июня 2012 года обнародован на официальном сайте Президента.
Как сообщал УНИАН, с 31 мая Госпредпринимательства приступила к выполнению своих функциональных обязанностей в части согласования регуляторных актов.
Напомним, в декабре 2011 года Президент образовал Государственную службу Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства и назначил ее председателем Михаила Бродского.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter