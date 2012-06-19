Вице-президент Еврокомиссии Рединг блокирует упрощение оформления виз с Украиной

Брюссель. Вице-президент Еврокомиссии, ответственная за вопрос юстиции, фундаментальных прав и гражданства, Вивиан Рединг блокирует дальнейшее упрощение процедуры оформления виз с Украиной.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили информированные источники в ЕС, знакомые с деталями дела.

“Вице-президент Рединг все еще имеет серьезную обеспокоенность ситуацией с правами человека в Украине, в частности, относительно избирательного правосудия. Таким образом, она считает, что время для углубления отношений между ЕС и Украиной не наступило”, - заявил собеседник агентства.

По его словам, на сегодня предложение относительно внесения изменений в соглашение об упрощении визового режима между Украиной и Евросоюзом уже готово, однако перед подписанием требует утверждения Еврокомиссией, а затем – Советом ЕС.

Вместе с тем, поскольку решение Еврокомиссией принимаются коллегиально, то из-за позиции В.Рединг проект соглашения не может быть передан на утверждение Совета ЕС.

Как сообщал УНИАН, Украина и Европейский Союз завершили переговоры о внесении изменений в соглашение об упрощении визового режима в декабре прошлого года. В феврале текст документа был парафирован и проходил внутренние процедуры подготовки к подписанию в ЕС и в Украине. Украинское правительство завершило работу по подготовке текста к подписанию в марте этого года.

Изменения к соглашению предусматривают, в частности, расширение категорий лиц, которым визы будут оформляться по упрощенной процедуре.