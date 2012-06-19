ТОП-10 (19 июня)

Роспотребнадзор подтвердил, что более 90% украинских сыров соответствуют нормам

Резервы МВФ вырастут на 456 млрд долл. Крупнейший взнос выделяет Япония - 60 млрд долл.

ЕС впервые с 1996 года отменил заградительные пошлины на украинскую селитру

“Альфа-Банк” приобретает часть розничного портфеля кредитов “Дельта Банка”

Отныне владельцы авто независимо от места проживания могут зарегистрировать их в Киеве

Депутаты разрешили Кабмину выпустить ОВГЗ на 1 млрд грн для достройки Днестровской ГАЭС

Порошенко назначен управляющим в правлении Черноморского банка торговли и развития

Кабмин уменьшил уставный капитал ГИУ на 1,25 млрд грн

S&P подтвердило рейтинги «Альфа-Банка» и «Кредобанка»

ФГИ не располагает достоверной информацией об гособъектах - Счетная палата

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Роспотребнадзор подтвердил, что более 90% украинских сыров соответствуют нормам

Роспотребнадзор признал 88 видов украинского сыра соответствующими санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"В лабораторию ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" Роспотребнадзора поступило 107 образцов сыра производства ЧП КФ "Прометей" филиал "Менский Сыр", ООО "Гадячсыр", ЧАО "Пирятинский Сырзавод", ПАО "Дубномолоко", из которых полностью исследованы 91 образец продукции. В результате на 88 образцов выданы экспертные заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам", - отмечают в Роспотребнадзор.

Российская сторона направила в государственную ветеринарную и фитосанитарную службу Украины письмо с просьбой представить полную информацию о деятельности украинских лабораторий, претендующих на проведение исследований сыров для экспорта продукции в Россию. По данным Роспотребнадзора, указанная информация не поступала.

Ранее, 13 июня, государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины направила Роспотребнадзору список из шести украинских лабораторий, которые могут проводить исследования для экспорта продукции в Россию.

Роспотребнадзор в феврале по результатам исследований установил, что в составе сыров украинских производителей ЧП КФ "Прометей", АО "Пирятинский сырзавод", ООО "Гадячсыр", ООО "Лозовской молочный завод, ЧП "Рось"филиал "Ахтырский сырокомбинат", ПАО "Дубномолоко" содержатся растительные жиры, информация о наличии которых не была обозначена на этикетке. Это является нарушением российского техрегламента на молоко и молочную продукцию. В итоге продукты производства этих предприятий попали под запрет для реализации в России.

В середине мая ведомство разрешило четырем украинским заводам вернуться на российский рынок. Речь идет о продукции предприятий "Пирятинский сырзавод", "Дубномолоко", "Гадячсыр" и "Прометей".

В июне специалисты Роспотребнадзора проинспектировали ООО "Лозовской молочный завод"и ЧП "Рось"филиала "Ахтырский сырокомбинат" и не выявили серьезных нарушений в работе предприятий.

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Резервы МВФ вырастут на 456 млрд долл. Крупнейший взнос выделяет Япония - 60 млрд долл.

Страны-члены Международного валютного фонда /МВФ/ объявили о готовности пополнить резервы организации на 456 млрд долларов. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении директора- распорядителя МВФ Кристин Лагард.

"Ряд стран-членов объявили о повышении запасов ресурсов МВФ, - говорится в документе. - В результате, общая сумма объявленных взносов возросла до 456 млрд долларов".

В частности, крупнейшие взносы выделят Япония - 60 млрд долларов, Германия - 54,7 млрд долларов, Китай - 43 млрд долларов, Франция - 41,4 млрд долларов. Как сообщалось ранее, Россия объявила о пополнении резервов фонда на 10 млрд долларов, передает ИТАР-ТАСС.

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ЕС впервые с 1996 года отменил заградительные пошлины на украинскую селитру

Брюссель. 17 июня истек срок действия антидемпинговых пошлин ЕС на нитрат аммония из Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, сообщение об этом было опубликовано в «Официальном журнале» ЕС 16 июня.

В сообщении отмечается, что Еврокомиссия не получила обоснованных запросов на пересмотр решения об антидемпинговых мерах, в связи с чем срок их действия истек 17 июня.

В соответствии с решением Совета ЕС от 14 июня 2010 года, продлевающим срок действия антидемпинговых пошлин на импорт нитрата аммония и удобрений, содержащих более 80% нитрата аммония, антидемпинговые пошлины на такие товары из Украины составляли от 29,26 до 33,25 евро за тонну.

Владельцем всех украинских производителей аммиачной селитры является Ostchem Holding, входящая в Group DF Дмитрия Фирташа. В нее входят концерн "Стирол", черкасский и северодонецкий "Азоты", а также "Ровноазот". Объем производства аммиачной селитры в 2011 году — 2,44 млн т.

По оценке экспертов, текущая стоимость аммиачной селитры на рынках Западной Европы составляет 260-280 евро за тонну (около $330-350). Для сравнения, украинская аммиачная селитра продается по $310 за тонну (FOB Черное море) и $330 за тонну (DAF граница Украина—ЕС).

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“Альфа-Банк” приобретает часть розничного портфеля кредитов “Дельта Банка”

“Альфа-Банк” (Киев) приобретает часть розничного портфеля кредитов “Дельта Банка”.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы “Альфа-Банка”, переданном УНИАН.

“Сумма приобретаемого портфеля составляет более 650 млн грн. В портфель входят займы в валюте на покупку жилья и автомобилей”, - говорится в сообщении.

Согласно предоставленной информации, с 18 июня клиенты “Дельта Банка”, кредиты которых находятся в указанном портфеле, становятся клиентами “Альфа-Банка”

Справка УНИАН. ПАО «Альфа-Банк» (г. Киев) зарегистрировано в январе 2001 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 апреля 2012 года составили 27,65 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 17,67 млрд грн, обязательства - 23,48 млрд грн, уставный капитал - 4,639 млрд грн, собственный капитал - 4,17 млрд грн.

«Альфа-Банк» в I квартале 2012 года увеличил чистую прибыль против аналогичного периода 2011 года в 6,2 раза - до 15,09 млн грн.

«Альфа-Банк» (Украина) входит в состав консорциума «Альфа-Групп».

КБ «Дельта» зарегистрирован 9 февраля 2006 года.

Активы банка на 1 апреля т.г. составили 24,53 млрд грн, обязательства – 21,59 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 14,43 млрд грн, собственный капитал - 2,94 млрд грн, уставный капитал - 827 млн грн.

Чистая прибыль «Дельта Банка» в январе-марте 2012 года составила 12,04 млн грн.

На 1 января 2012 г. основными акционерами банка являлись: Николай Лагун — 69,8912%, Cargill Financial Services International Inc. - 30,1088%.

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Отныне владельцы авто независимо от места проживания могут зарегистрировать их в Киеве

С 20 июня владельцы транспортных средств независимо от места их регистрации и проживания смогут зарегистрировать свой автомобиль в регистрационно-экзаменационных отделах ГАИ столицы.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении ГАИ Киева.

«Таким образом, граждане имеют возможность получать услуги по принципу «единого окна», - отмечается в сообщении.

В то же время в ГАИ уточнили, что эта, без сомнения, удобная услуга пока еще организована в двух отделах регистрационно-экзаменационной работы (ОРЭР) ГАИ - №12 и №13.

Кроме того, организована работа по замене удостоверения водителя по такому же принципу, независимо от места проживания граждан Украины. Подразделения, в которых будет предоставляться эта услуга, расположены по адресам: ОРЭР ГАИ № 2 - ул. Туполева, 19; ОРЭР ГАИ № 10 - ул. Братиславская, 52; ОРЭР ГАИ № 13 - ул. Электротехническая, 45; ОРЭР ГАИ № 12 - ул. Новоконстантиновская, 8.

Вместе с тем в ГАИ заверили, что до 1 августа нынешнего года для удобства граждан Украины робота по принципу «единого окна» будет организована во всех остальных без исключения отделах регистрационно-экзаменационной работы ГАИ Киева.

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Депутаты разрешили Кабмину выпустить ОВГЗ на 1 млрд грн для достройки Днестровской ГАЭС

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» относительно выпуска облигаций внутреннего государственного займа.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 255 народных депутатов из 411, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено предоставить Кабинету министров право осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа в пределах объемов, установленных дополнением № 2 «Финансирования Государственного бюджета Украины на 2012 год» к Закону «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» в сумме 1.000.000 тыс. гривен с последующим приобретением в государственную собственность в обмен на эти облигации акций дополнительной эмиссии публичного акционерного общества «Укргидроэнерго».

В объяснительной записке к закону отмечается, что дополнительное бюджетное финансирование позволит завершить в 2013 году строительство первой очереди Днестровской ГАЭС.

Также Верховная Рада приняла в целом Закон «О внесении изменения в статью 23 Закона Украины «Об акционерных обществах». За принятие данного решения проголосовали 255 народных депутатов из 411, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом вносятся изменения, которыми разрешается оплата акций публичного акционерного общества «Укргидроэнерго» государственными облигациями Украины.

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Порошенко назначен управляющим в правлении Черноморского банка торговли и развития

Президент Украины Виктор Янукович назначил министра экономического развития и торговли Петра Порошенко управляющим в правлении Черноморского банка торговли и развития.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Как отмечается в документе, "согласно статье 1 Указа Президента Украины от 26 февраля 2002 года № 181 «Об обеспечении членства Украины в Черноморском банке торговли и развития» (с изменениями, внесенными указами от 3 июня 2003 года № 473, от 31 марта 2004 года № 379, от 30 апреля 2005 года № 747, от 27 декабря 2005 года № 1859, от 3 марта 2007 года № 168, от 24 марта 2008 года № 262, от 31 мая 2010 года № 647 и от 12 августа 2011 года № 818) назначить Порошенко Петра Алексеевича - министра экономического развития и торговли Украины - управляющим в правлении Черноморского банка торговли и развития, освободив от исполнения этих обязанностей Копылова В.А.".

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Кабмин уменьшил уставный капитал ГИУ на 1,25 млрд грн

Кабинет министров своим постановлением №543 от 18 июня т.г. уменьшил уставный капитал Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) на 1 млрд 248 млн 247, 524 тыс. грн — до 951 млн 752, 475 тыс. грн.

Текст постановления размещен на правительственном портале.

Ранее уставный капитал ГИУ составлял 2,2 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2011 года Государственное ипотечное учреждение до конца 2015 года планировало увеличить уставный капитал на 2 млрд грн. - до 4,2 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

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S&P подтвердило рейтинги «Альфа-Банка» и «Кредобанка»

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's подтвердила долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента «В-/С» ПАО «Альфа-Банк» (Украина). Прогноз изменения рейтингов — «Стабильный». Об этом говорится в сообщении S&P.

В то же время, согласно сообщению, подтвержден рейтинг банка по национальной шкале «uaBBB-».

«Подтверждение рейтингов «Альфа-Банка» отражает наши ожидания того, что поддержка со стороны материнской структуры «Альфа-Групп», в частности через ОАО «Альфа-Банк» (ВВ/Стабильный/В), является одним из стабилизирующих факторов для кредитоспособности АБУ и нейтрализует растущее давление на его финансовый профиль, в особенности на показатели капитализации», - говорится в сообщении S&P.

Также указывается, что S&P, пересмотрело оценку показателей капитализации и прибыльности «Альфа-Банка» со слабой до очень слабой и, как следствие, пересмотрело оценку характеристик собственной кредитоспособности (stand-alone credit profile — SACP) банка с «b-» до «ссс+».

Вместе с тем отмечается, что изменение оценки SACP не повлияло на финальные рейтинги банка, поскольку S&P добавило к рейтингам одну ступень за счет возможной поддержки капитализации со стороны «Альфа-Групп» в случае необходимости.

«Как следствие, мы считаем, что банк имеет умеренную стратегическую значимость для материнской группы», - говорят в S&P.

Также Standard & Poor's подтвердила долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента «В-/С» и рейтинг по национальной шкале «uaBBB-», присвоенные украинскому "Кредобанку". Прогноз изменения рейтингов — «Стабильный».

«Подтверждение рейтингов отражает наше мнение о том, что оценка SACP (собственная кредитоспособность - stand-alone credit profile — SACP) останется на уровне «ссс+» и что банк сохранит умеренную стратегическую значимость для Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A. (PKO; А-/Стабильный/А-2), поэтому кредитный рейтинг «Кредобанка» на одну ступень выше оценки характеристик его собственной кредитоспособности» - говорится в сообщении.

В S&P считают, что на SACP банка оказывают влияние две противоположные тенденции: вероятное ухудшение показателей капитализации в ближайшие 12-18 месяцев; улучшение качества активов в последние годы.

«Поэтому мы пересмотрели оценку показателей капитализации и прибыльности с адекватной на слабую, а оценку позиции по риску — со слабой на умеренную (в соответствии с определениями, приведенными в критериях)», - сообщает S&P.

Также указывается, что рейтинги «Кредобанка» отражают базовый уровень рейтинга коммерческого банка, действующего только в Украине, — «b+», а также слабую бизнес-позицию банка, слабые показатели капитализации и прибыльности, умеренную позицию по риску, средние показатели фондирования и адекватные показатели ликвидности (в соответствии с определениями, приведенными в критериях).

«Мы по-прежнему считаем, что «Кредобанк» является дочерней компанией, имеющей умеренную стратегическую значимость для РКО, и ожидаем, что материнская структура, как и в предыдущие годы, будет оказывать поддержку своей дочерней компании», - говорится в сообщении.

Прогноз «Стабильный» отражает ожидания S&P, что «Кредобанк» сохранит умеренную стратегическую значимость для РКО. При этом пересмотренная стратегия банка должна обеспечить повышение его прибыльности и не будет оказывать существенного негативного влияния на качество активов и ликвидность банка в ближайшие два года.

S&P сообщает, что рейтинги «Кредобанка» могут быть повышены в случае успешной реализации новой стратегии новым руководством банка, что приведет к достижению запланированных показателей прибыльности без существенного ухудшения качества активов вследствие дальнейшей поддержки со стороны РКО. Повышение показателей капитализации за счет новых вливаний в акционерный капитал или снижения темпов роста кредитного портфеля, что приведет к повышению прогнозируемого коэффициента RAC без учета корректировок на диверсификацию до уровня выше 7%, также будет позитивным рейтинговым фактором.

Рейтинги могут быть понижены в случае существенного ослабления связей с РКО, что приведет к пересмотру оценки банка как имеющего умеренную стратегическую значимость для РКО. Негативное влияние на рейтинги также может оказать ухудшение прогнозируемого коэффициента RAC до уровня ниже 3% или ослабление показателей ликвидности.

Справка УНИАН. ПАО «Альфа-Банк» (г. Киев) зарегистрировано в январе 2001 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 апреля 2012 года составили 27,65 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 17,67 млрд грн, обязательства - 23,48 млрд грн, уставный капитал - 4,639 млрд грн, собственный капитал - 4,17 млрд грн.

«Альфа-Банк» в I квартале 2012 года увеличил чистую прибыль против аналогичного периода 2011 года в 6,2 раза - до 15,09 млн грн.

«Альфа-Банк» (Украина) входит в состав консорциума «Альфа-Групп».

ПАО «Кредобанк» (Львов) создан в 1990 году.

99,5655% акций «Кредобанка» владеет крупнейший польский акционерный банк PKO BP SA.

2011 год «Кредобанк» завершил с прибылью 93,63 млн грн.

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ФГИ не располагает достоверной информацией об гособъектах - Счетная палата

Государство не имеет полной и достоверной информации об объектах, находящихся в его собственности. Как говорится в сообщении Счетной палаты Украины, такие выводы были сделаны коллегией ведомства по результатам анализа Отчета о работе Фонда государственного имущества и хода выполнения Государственной программы приватизации в 2011 году.

«Вопреки требованиям законодательства часть министерств и ведомств не предоставили соответствующей информации для обновления базы данных Единого реестра объектов государственной собственности, вследствие чего государство в лице Фонда не имеет полной и достоверной информации об объектах, находящихся в его собственности», - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, по данным Счетной палаты, 5905 юридических лиц на сегодня не подведомственны ни одному из органов государственной власти, то есть "непризнаны".

Согласно предоставленной информации, Фонд не разработал и не подал на утверждение Кабмина проект плана-графика предприватизационной подготовки государственных предприятий на следующий год (из-за непредоставления органами власти, в управлении которых находятся государственные предприятия, соответствующих предложений). Это является нарушением законодательства и создает риски невыполнения планов по приватизации в будущем.

По данным отчета, объемы поступлений средств от приватизации в госбюджет 2011 года составили почти 115% от плановых показателей. Однако, как установлено аудитом, план по поступлению средств от малой приватизации выполнен лишь на 83,9%, в том числе от продажи земельных участков, на которых расположены объекты, подлежащие приватизации, - всего на 39,8%.

Также установлено, что отчет не содержит информации о состоянии задолженности по арендной плате и выплате дивидендов, о результативности проверок по выявлению и предупреждению нарушений действующего законодательства, проведенных Фондом, о состоянии исковой работы. В отчете не освещены причины недостаточной координации работы Фонда с органами исполнительной власти.

Коллегия констатировала, что Отчет о работе Фонда госимущества в целом достоверно освещает результаты деятельности Фонда по проведению приватизации и управлению государственным имуществом.

Информация, приведенная в отчете, дает возможность оценить общее состояние учета государственного имущества, подготовки к продаже объектов государственной собственности и их приватизации, а также исследовать вопросы дивидендной и арендной политики. При этом отчет освещает лишь положительную сторону работы Фонда, не анализируя проблем и недостатков в его деятельности в течение 2011 года.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества, по предварительным данным, перевыполнил на 15% план поступлений от приватизации госимущества, утвержденный на 2011 год, направив в государственный бюджет Украины 11,488 млрд грн (план 2011 г. - 10 млрд грн). Поступления от аренды составили 846,6 млн грн, или 129,24% планового показателя (655 млн грн), поступления дивидендов - 594,03 млн грн, что в 4 раза больше плана.

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