Анонс на 20 июня

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Во время заседания Правительства планируется проведение брифингов с участием и.о. аграрной политики и продовольствия Н.Безуглого, председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы А.Пономаренко.

* Пресс-конференция председателя КОГА Анатолия Присяжнюка на тему: «Социально-экономическое развитие Киевской области: итоги деятельности, тенденции и перспективы».

* Пресс-конференция на тему: «Итоги саммита «Большой двадцатки». Участники: исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко и научный директор Института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко.

* В рамках Недели стабильной энергетики в Европейском городке состоится официальное открытие публичных дебатов «Инвестиции в энергоэффективность: знания или реальные проекты?». Участники: председатель Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Николай Пашкевич и руководитель 3-го отдела программ помощи делегации Европейской Комиссии в Украине Ханс Райан. По окончании дебатов состоится пресс-конференция. Во время дебатов выступят: директор по связям с общественностью СКМ Наталья Емченко, глава представительства Международной финансовой корпорации IFC Елена Волошина, зам.председателя Одесской ОГА Александр Малин и первый зам.председателя КГГА Александр Мазурчак.

* Состоится видеомост Москва – Киев – Кишинев – Ереван – Астана на тему: "Единое пенсионное пространство СНГ. Мнения и комментарии". Участники в Киеве: Владислав Лукьянов, первый зам.председателя Комитета по вопросам бюджета ВРУ; Олег Устенко, исполнительный директор Фонда Блейзера. В Москве: Людмила Ржаницына, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН; Игорь Богданов, зав.отделом социологии экономики Института социально-политических исследований РАН; Александр Хачиян, гл.редактор журнала "Пенсионные деньги". В Кишиневе: Анатолий Рожко, зав.секцией Института экономики, финансов и статистики Академии наук Молдавии; Галина Балмош, депутат парламента. В Ереване: Татул Манасерян, руководитель аналитического центра "Альтернатива". В Астане: Людмила Жуланова, экс-вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана.

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики. Будут рассматриваться: проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины и изложение Закона Украины "О страховании" в новой редакции; Проект Закона об институтах совместного инвестирования; проект закона о системе депозитарного учета ценных бумаг и др.

* Состоится научно-практический семинар на тему: «Новая стратегия производства зерновых и масличных культур в Украине» Вопросы: какой должна быть стратегия производства зерновых и масличных культур? какие научные основы предлагают ученые для увеличения производства зерна кукурузы и сорго? как повысить эффективность отечественной селекции и семеноводства зерновых? как будет реализовываться отраслевая программа «Соя Украины - 2017» и увеличится ли кукурузно-соевый пояс Украины? и др. Участники: первый вице-президент НААН, академик В.Петриченко директор Института растениеводства им. В.Я.Юрьева С.Попов, академик-секретарь Отделения земледелия, мелиорации и механизации, академик С.Булыгин, президент Украинской ассоциации производителей и переработчиков сои В.Тимченко и др.

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и труда, на котором будут рассматриваться вопросы: предложения Президента к Закону «О внесении изменений в некоторые законы Украины об упорядочении осуществления государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства об охране труда»; проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы»; проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (о повышении уровня рождаемости и престижа материнства) и другие.

* 18-45 - В УНИАН в Лаборатории "Сделай себя сам" состоится тренинг по арт-терапии "Как освободить своего творческого гения" под руководством психолога, арт-терапевта Натальи Гладкой. Участники тренинга узнают, как изменить свое мышление для определения новых продуктивных идей, а также расширить свои творческие возможности.

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