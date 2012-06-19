Курс НБУ на 20.06.12

Официальный курс НБУ на 20.06.12 100 USD США – 799.2500 (на 19 июня – 799.2500) 100 EUR – 1008.5736 (на 19 июня – 1008.4937) 10 RUR – 2.4568 (на 19 июня – 2.4874)

Официальный курс НБУ на 20.06.12 100 USD США – 799.2500 (на 19 июня – 799.2500) 100 EUR – 1008.5736 (на 19 июня – 1008.4937) 10 RUR – 2.4568 (на 19 июня – 2.4874) Учетные курсы банковских металлов на 20.06.12 за 10 тройских унций (грн) 959 XAU 10 Золото – 130157.86 (на 19 июня – 129758.24) 961 XAG 10 Серебро – 2302.64 (на 19 июня – 2272.27) 962 XPT 10 Платина – 118768.55 (на 19 июня – 118768.55) 964 XPD 10 Палладий – 50272.83 (на 19 июня – 50033.05)

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