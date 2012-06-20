Украина проиграла Англии 0:1 и выбыла из чемпионата Европы

Сборная Украины в Донецке на "Донбасс Арене" в матче 3-го тура группы D проиграла сборной Англии со счетом 0:1 и покинула Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, единственный гол в этой игре забил нападающий сборной Англии Уэйн Руни на 48-й минуте.

На 62-й минуте после удара нападающего украинской команды Марко Девича мяч пересек линию ворот, однако венгерская бригада арбитров не засчитала явный гол в ворота сборной Англии.