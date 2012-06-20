Сборные Англии и Франции вышли в четвертьфинал Евро-2012 группы D

Сборные Англии и Франции вышли в четвертьфинал группы D на Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, в матчах последнего 3-го тура этой группы в Донецке сборная Украины уступила Англии со счетом 0:1, а в параллельном матче в Киеве Швеция обыграла Францию ​​со счетом 2:0.

Таким образом, по результатам всех игр в этой группе первое место с 7-ю очками заняла Англия, Франция осталась на втором месте с 4-мя очками. Сборные Украины и Швеции набрали по 3 очка. Следовательно 23 июня в Донецке в четвертьфинале сыграют между собой Испания и Франция, а 24 июня в Киеве в другом четвертьфинале сойдутся между собой Англия и Италия.