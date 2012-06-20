Шевченко и Воронин завершили выступления в национальной сборной

Андрей Шевченко и Андрей Воронин приняли решение о завершении выступлений в национальной сборной Украины по футболу.

Как сообщает «Чемпион», о своих впечатлениях от последней игры за команду и мнениями относительно будущего А.Шевченко поделился с телеканалом «Украина».

«Ребята выложились на 100%. Пытались сделать Украине большой подарок своей игрой. Спасибо всем болельщикам за поддержку», - сказал он.

«Я пытался очень хорошо подготовиться, понимал, что это мой заключительный турнир. Набрал хорошую форму, провел неплохие матчи, но из-за травмы не смог подготовиться к этому матчу. Со шведами и французами был удар в одно и тоже место, распухло колено», - сказал А.Шевченко.

Он в который раз отметил, что ему и партнерам хотелось подарить и себе, и всей Украине проход из группы, и они сделали все возможное и невозможное.

«Я думаю, пора уступать место молодым. У Украины есть хорошое будущее. Ярмоленко, Коноплянка, Пушкарь, Ракицкий, все остальные - это молодежь, для которой очень хорошо, что побывала на таких играх, как Евро-2012. Это даст возможность окрепнуть и почувствовать уровень еврофутбола», - верит капитан команды.

А.Шевченко сказал, что, наверное, сыграет еще один товарищеский матч за сборную и попросит, чтобы его организовали.

В свою очередь, форвард московского «Динамо» А.Воронин сообщил «Советскому спорту» после матча с командой Англии: «Я оставляю сборную. Это решение я принял заблаговременно».

«Я решил сосредоточиться на клубной карьере. Я не такой молодой, чтобы совмещать», - добавил А.Воронин.