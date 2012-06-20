Блохин теперь на Евро-2012 будет болеть за сборную Германии

Главный тренер сборной Украины по футболу Олег Блохин на продолжающемся Чемпионате Европы по футболу после выбывания украинской команды из турнира будет болеть за сборную Германии.

Об этом он сказал 19 июня на пресс-конференции после матча Украина – Англия в Донецке, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента УНИАН.

«Россия вылетела, Хорватия вылетела. Ну, думаю, (буду болеть) за сборную Германии», - сказал О.Блохин.