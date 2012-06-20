ДАЙДЖЕСТ СМИ за 20 июня

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Депозиты банков в мае сократились» пишет: основным фактором снижения депозитной базы коммерческих банков стал отток депозитов корпоративных клиентов. Вклады физических лиц сохранились на прежних уровнях, хотя былого притока уже не наблюдается…

http://delo.ua/finance/depozity-bankov-v-mae-sokratilis-179718/

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Также «Дело» в публикации «На какую роскошь депутаты предлагают ввести налог - законопроекты» пишет: в парламенте зарегистрированы четыре законопроекта, предлагающих ввести налог на роскошь…

http://delo.ua/ukraine/na-kakuju-roskosh-deputaty-predlagajut-vvesti-nalog-zakonoproekt-179682/

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«Дело» в публикации «Западные СМИ: иностранные болельщики в восторге от Украины» пишет: иностранные болельщики приятно удивлены Украиной, ее атмосферой и организационной работой на Евро-2012…

http://delo.ua/ukraine/zapadnye-smi-inostrannye-bolelschiki-v-vostorge-ot-ukrainy-179709/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «На повышенных тоннах», в котором пишет: кризис на рынке нефтепродуктов заставляет Кабмин искать нестандартные возможности для стабилизации ситуации. Сейчас рассматривается возможность установления квоты на ввоз нефти для переработки на украинских НПЗ без уплаты НДС. Объем может составить порядка 10 млн т в год. Такая мера способна снизить цены на нефтепродукты и запустить простаивающие НПЗ, но лишь при условии прозрачного распределения квоты между игроками рынка, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1962218

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Ломбарды выигрывают в ссудах», в котором пишет: популярность ломбардов в Украине растет. В прошлом году рынок ломбардных услуг вырос на треть - за год потребители взяли кредитов почти на 2 млрд грн больше (7,3 млрд грн). Клиентов пока не отпугивают даже заоблачные процентные ставки - в среднем свыше 200% годовых, поскольку они одалживают средства у ломбарда на очень короткие сроки - неделю-две…

http://www.kommersant.ua/doc/1962280

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Газета «Сегодня» в публикации «В Украине возник дефицит денег» пишет: банки в этом винят Нацбанк и готовят новые ставки краткосрочных депозитов…

http://www.segodnya.ua/news/14397273.html

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Также «Сегодня» в публикации «Бензин с биоэтанолом будет дешевым, но разъест топливные баки - эксперты» пишет: в Украине активно обсуждают принятый Радой закон о биоэтаноле…

http://www.segodnya.ua/news/14397255.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Хостел-мошенники и страшилки об Украине отпугнули футбольных Фанов» пишет: загрузка хостелов в городах Украины, принимающих Евро-2012, даже в дни матчей составила 50-70%, а цены на проживание уже снизились в два-три раза. За первую неделю чемпионата заработать удалось только "раскрученным"...

http://economics.unian.net/rus/detail/131381

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Крупнейший инвестпроект UC Rusal после кризиса связан с Китаем» пишет: UC Rusal и Экспортно-импортный банк Китая договорились о сотрудничестве для реализации проекта по строительству в Иркутской области РФ завода по производству анодов стоимостью $850 млн. Это самый крупный инвестпроект, о котором UC Rusal объявила после кризиса…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1892848/krupnejshij_investproekt_uc_rusal_posle_krizisa_svyazan_s

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Также «Ведомости» в публикации «Почти 20% госрасходов 2013 г. под вопросом» пишут: правительство РФ готовит бюджет 2013 года к экономическому кризису. Из каждых 100 руб. госрасходов почти 4 руб. резервируется на антикризисные меры, а еще порядка 15 руб. может быть заморожено…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1881489/byudzhet_ledeneet

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Издание «Известия» в публикации «Сидр и медовуха не пройдут по ГОСТу» пишет: НИИ Россельхозакадемии выдало заключение о том, что содержание алкоголя в сидре не может быть ниже 1,2%, а значит, его статус не определен и с 1 июля напиток окажется «вне закона»…

http://izvestia.ru/news/527915

(УНИАН)