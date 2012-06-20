Российский футбольный союз опротестовал решение УЕФА
11:13, 20 июня 2012Разное
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Российский футбольный союз (РФС) опротестовал решение Контрольно-дисциплинарной инстанции УЕФА от 13 июня, согласно которому российская сборная была наказана на шесть очков в следующем отборочном цикле чемпионата Европы. Наказание носит условный характер и охватывает срок до окончания стыковых матчей квалификации Евро-2016.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Вдобавок, РФС был оштрафован на 120 тысяч евро. Решение было принято в ответ на неподобающее поведение российских болельщиков во время матча с чехами во Вроцлаве, когда они также использовали и бросали на поле пиротехнические устройства, а также демонстрировали оскорбительные баннеры.
Дата рассмотрения протеста пока не определена.
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