Российский футбольный союз опротестовал решение УЕФА

Российский футбольный союз (РФС) опротестовал решение Контрольно-дисциплинарной инстанции УЕФА от 13 июня, согласно которому российская сборная была наказана на шесть очков в следующем отборочном цикле чемпионата Европы. Наказание носит условный характер и охватывает срок до окончания стыковых матчей квалификации Евро-2016.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Вдобавок, РФС был оштрафован на 120 тысяч евро. Решение было принято в ответ на неподобающее поведение российских болельщиков во время матча с чехами во Вроцлаве, когда они также использовали и бросали на поле пиротехнические устройства, а также демонстрировали оскорбительные баннеры.

Дата рассмотрения протеста пока не определена.