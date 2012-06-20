Бойко, Лавриновича и Порошенко вошли в состав Украинско-Российской межгосударственной комиссии

Президент Украины Виктор Янукович ввел в состав Украинско-Российской межгосударственной комиссии министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко, министра юстиции Александра Лавриновича и министра экономического развития и торговли Петра Порошенко. Соответствующий указ об изменениях в составе Украинской части Украинско-Российской межгосударственной комиссии опубликован на сайте главы государства.

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