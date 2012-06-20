Анонс на 20 июня

* Состоится научно-практическая конференция "День поля - 2012", организованная Институтом физиологии растений и генетики НАНУ под эгидой Минагрополитики и продовольствия Украины. Участники конференции ознакомятся с передовыми сортами и технологиями получения высоких урожаев.

* Заседание НКРЭ

* Под председательством Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Клюева состоится совещание по итогам работы предприятий оборонно-промышленного комплекса и развития оборонной отрасли.

* Пресс-конференция председателя Государственного агентства земельных ресурсов Сергея Тимченко на тему: "Создание в Украине Государственного земельного банка - шаг к внедрению эффективного государственного регулирования сельскохозяйственного землепользования в рыночных условиях". Также в мероприятии примет финансовый директор Государственной земельной службы и земельного банка Нидерландов Питер Ван Дер Ягт.

* Институт энергетических исследований совместно с аналитически-информационным агентством «Главком» проведет круглый стол на тему: «Энергетическая стратегия Украины-2030 глазами экспертов». В ходе круглого стола Институт энергетических исследований представит Аналитическую записку: «Энергетическая стратегия Украины-2030: осторожно и многовекторно». Участники: директор по информационной поддержке и связям с общественностью Ассоциации «Украинский ядерный форум» Ольга Кошарная, председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко, ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Сергей Дяченко, президент АПЭУ Виталий Давий и член наблюдательного совета Института энергетических исследований Юрий Корольчук.

* Пресс-конференция на тему: «Новые подходы в возрождении исторического духа Киева». Участники пресс-конференции на примере объекта, который должен возникнуть на месте разрушенной швейной фабрики «Юность» на Андреевском спуске, покажут, как можно возродить дух Киева, применяя их метод. Участники: писатель, член Градостроительного совета Киева, председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр Бригинец и художник-монументалист, народный художник Украины, лауреат Государственной премии им. Шевченко Анатолий Гайдамака.

* Состоится заседание Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации. Будет рассматриваться вопрос: "Об Отчете Фонда государственного имущества Украины и ходе выполнения Государственной программы приватизации в 2011 году".

* В рамках Европейской недели устойчивой энергетики в Украине, состоится презентация лучших практик внедрения "зеленого офиса" от ведущих компаний Украины. Организатор - Аналитический центр "Дикси групп". Участники: Роман Ницович, руководитель программ Аналитического центра "Дикси групп"; Наталья Гозак, эксперт ОО «Украинский экологический клуб «Зелена хвиля»; Ирина Вербицкая, руководитель департамента экобезопасности Дирекции генерации электроэнергии ДТЭК; Наталья Сивенькая, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций и связей с общественностью АББ в Украине; Елена Макаренко, руководитель группы корпоративного управления и стабильного развития, члена Комитета по соцответственности КПМГ в Украине; Александра Афанасьева, руководитель службы маркетинга и корпоративных коммуникаций НАСК "Оранта".

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