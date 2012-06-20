ТОП-10 (20 июня)

Кабмин утвердил газовый баланс на этот год. Объем импорта меньше расчетов Газпрома

Минфин сокращает объемы госзаимствований

Минфин увеличил выручку от продажи ОВГЗ до 2,83 млрд грн

ФГИУ планирует выставить в июле на продажу 16 гор- и облгазов

Лидеры G20 согласовали меры по преодолению кризиса в еврозоне

НБУ разрешил учитывать 10% от номинала валютных ОВГЗ в резервах комбанков

Бойко, Лавриновича и Порошенко вошли в состав Украинско-Российской межгосударственной комиссии

Cadogan в союзе с Eni рассчитывает расширить нефтегазовый бизнес в Украине

Тестовые испытания первой нитки газопровода «Северный поток» успешно завершены

Урожай зерновых в этом году составит 45-50 млн тонн - прогноз Минагропрода

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Кабмин утвердил газовый баланс на этот год. Объем импорта меньше расчетов Газпрома

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа на 2012 год, согласно которому НАК «Нафтогаз Украины» закупит у ОАО «Газпром» 27 млрд кубометров газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко.

«Мы утвердили баланс, объем импорта - 27 млрд кубов. Газ будет закупать «Нафтогаз», - сказал Ю.Бойко.

Как сообщал УНИАН, украинская сторона неоднократно заявляла о намерении сократить в этом году закупки газа в РФ до 27 млрд куб. м с предусмотренных контрактом 52 млрд куб. м.

Сегодня, 20 июня, заместитель председателя правления ОАО "Газпром", генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Александр Медведев заявил, что Украина сейчас активно ведет закачку газа в ПХГ и по итогам 2012 года выйдет на закупку 40 млрд куб. м, что предусмотрено контрактами.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

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Минфин сокращает объемы госзаимствований

Министерство финансов Украины в т.г., по сравнению с прошлым годом, сокращает объемы государственных заимствований.

Как сообщает Государственная казначейская служба, по состоянию на 18 июня т.г. в госбюджет от внутренних заимствований (внешние заимствования за указанный период не осуществлялись) составили 37,489 млрд грн. Кроме того, вчера, 19 июня, Министерство финансов Украины разместило облигации внутреннего государственного займа на 2,83 млрд грн. Таким образом, по состоянию на 20 июня т.г. объем привлеченных путем заимствования средств составил 40,319 млрд грн по сравнению с 47,616 млрд грн на 21 июня 2011 года.

При этом за указанный период прошлого года госдолг продавался как на внутреннем, так и на внешних рынках - 24,956 млрд грн и 22,659 млрд грн соответственно.

Справка УНИАН. Согласно Программе управления государственным долгом на 2012 год, Министерство финансов Украины планирует в 2012 году привлечь на внешнем рынке заимствований 37,532 млрд грн., на внутреннем — 60,952 млрд грн.

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Минфин увеличил выручку от продажи ОВГЗ до 2,83 млрд грн

Министерство финансов Украины на проведенных 19 июня аукционах по первичному размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) увеличило суммарную выручку от продажи госдолга до 2,83 миллиарда гривен с 503 миллионов гривен на предыдущем аукционе 14 июня, говорится в сообщении Минфина.

По словам экспертов, привлеченные Министерством финансов средства позволяют полностью рефинансировать приходящиеся на текущую неделю выплаты по госдолгу.

Как сообщает Минфин, во вторник были проданы пяти- и семилетние номинированные в гривнях ОВГЗ на соответственно 1,027 миллиарда гривен и 1,008 миллиарда гривен.

Ставки по этим долговым обязательствам не изменились по сравнению с предыдущими аукционами, оставшись на уровне 14,3% и 14,13% годовых. Спрос был сформирован тремя заявками, которые, по оценке аналитиков, подаются «дружественными» государственными банками.

Минфину также удалось продать валютные ОВГЗ сроком обращения 13 месяцев на 98,162 миллиона долларов и трехлетние валютные госбумаги на 1,603 миллиона долларов.

«Минфин лишь в последний момент добавил годовую валютную бумагу и не прогадал. Как и ожидалось, именно здесь был максимально сконцентрирован рыночный спрос. Правительство получило восемь заявок и удовлетворило их все. В результате Минфин привлек с доходностью в 9,3% 98,16 миллиона долларов. Правительству также удалось продать одну серию трехлетних долларовых облигаций. С доходностью в 9,35% было размещено бумаг на 1,6 миллиона долларов», - прокомментировал итоги аукциона специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса.

По информации Минфина, на трехлетние бумаги была подана лишь одна заявка от покупателя, которая и была удовлетворена.

«В итоге Минфин полностью рефинансировал выплаты по погашению и обслуживанию долга, которые составят 1,08 миллиарда гривен и 93,27 миллиона долларов США. Оставшиеся средства от аукциона, скорее всего, будут конвертированы в доллары США для подготовки к погашению и обслуживанию еврооблигаций 26 июня, которое необходимо осуществить в сумме около 516 миллионов долларов США», - сказал аналитик группы «Инвестиционный капитал Украина» Тарас Котович.

Справка УНИАН. По данным НБУ, в январе-апреле 2012 года Министерство финансов Украины разместило облигации внутреннего государственного займа на 14,5 млрд грн, 614,1 млн долл. и 276,3 млн евро.

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ФГИУ планирует выставить в июле на продажу 16 гор- и облгазов

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует в июле 2012 г. объявить о проведении конкурсов по продаже госпакетов 16 газораспределяющих и газоснабжающих предприятий (гор- и облгазов).

Об этом говорится в утвержденных изменениях к плану-графику продажи в 2012 г. пакетов акций газораспределяющих и газопоставляющих компаний, сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" от 20 июня т.г.

Планируется, что будут проведены приватизационные конкурсы с открытым предложением цены по принципу аукционов.

В частности, в июле т.г. планируется выставить на продажу госпакеты акций ПАО "Тисменицагаз" (26%), ПАО "Винницагаз" (22,06 %), ПАО "Волыньгаз" (23,42%), ПАО "Днепропетровскгаз" (26%), ПАО "Запорожгаз" (25%), ПАО "Крымгаз" (23,99%), ПАО "Кременчуггаз" (26%), ПАО "Полтавагаз" (26%), ПАО "Сумыгаз" (25,79%), ПАО "Севастопольгаз" (25%), ПАО "Луганскгаз" (26%), ПАО "Гадячгаз" (26%), ПАО "Лубныгаз" (26%), ПАО "Бережаныгаз" (26,04%).

В августе планируется объявить конкурсы по продаже госпакетов ПАО "Черновцыгаз" (20,39%), ПАО "Житомиргаз" (15,86%), ПАО "Херсонгаз" (20,83%), ПАО "Харьковгоргаз" (9,91%).

В сентябре ФГИУ планирует объявить конкурсы по продаже еще 22 госпакетов гор- и облгазов - ПАО "Киевоблгаз" (8,24%), ОАО "Одессагаз" (4,97%), ПрАО "Макеевкагаз" (1,62%), ПАО "Харьковгорвгаз" (17,7%), ПАО "Ривнегаз" (7,6%), ПАО "Закарпаттягаз" (6,34%), ПАО "Львовгаз" (2,55%), ПАО "Черниговгаз" (13,25%), ПАО "Бучачгаз" (3,87%), ПАО "Тернопольгаз" (0,71%), ПАО "Тернопольгоргаз" (4,96%), ПАО "Днепрогаз" (1,2%), ПАО "Хмельницкгаз" (1%), ПАО "Борщевгаз" (4,11%), ПАО "Гусятингаз" (7,38%), ПАО "Залищикигаз" (1,51%), ПАО "Збаражгаз" (7,59%), ПАО "Монастырискгаз" (5,99%), ПАО "Подволочискгаз" (1,98%), ПАО "Криворожгаз" (7,01%), ПАО "Чортковгаз" (2,7%), ПАО "Зборовгаз" (10,97%).

Всего в июле-сентябре т.г. планируется выставить на продажу госпакеты акций 42 гор- и облгазов.

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Лидеры G20 согласовали меры по преодолению кризиса в еврозоне

В Лос-Кабосе завершился саммит "Большой двадцатки", на котром был принят ряд важных решений. Выступая на итоговой пресс-конференции, президент Мексики Фелипе Кальдерон назвал успешным состоявшийся форум.

На саммите, в частности, намечены конкретные меры по преодолению кризиса в еврозоне. Кроме того, в результате "переговоров, которые продолжались несколько месяцев", члены "двадцатки" приняли решение о выделении дополнительно более 450 млрд долларов в Международный валютный фонд для расширения его возможностей в противодействии возникающим кризисам и их предотвращении.

Лидеры G20 высказались за меры по увеличению спроса в странах с профицитом бюджета, по накоплению сбережений - в государствах с дефицитом, заявили о намерении воздерживаться от конкурентной девальвации валют.

Также лидеры G20 заявили о намерении своих стран предпринять шаги для защиты целостности и стабильности еврозоны.

Нынешний седьмой саммит "двадцатки" стал первым из тех, которые проводятся в Латинской Америке. Как сообщили представители оргкомитета, в его рамках состоялось рекордное для подобных форумов количество двусторонних встреч, которые провели лидеры разных стран, передает ИТАР-ТАСС.

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НБУ разрешил учитывать 10% от номинала валютных ОВГЗ в резервах комбанков

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил учитывать 10% от номинальной стоимости валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для покрытия обязательных резервов коммерческих банков, которые формируются на отдельном счете в НБУ.

Это предусмотрено в постановлении регулятора №248 «Об отдельных вопросах регулирования денежно-кредитного рынка» от 19 июня 2012 года, которым располагает УНИАН.

«Разрешить банкам зачислять для покрытия обязательных резервов, которые формируются на отдельном счете в Национальном банке Украины ..., приобретенные ими ОВГЗ, номинированные в иностранной валюте (доллар США) в размере 10% их номинальной стоимости в гривневом эквиваленте, рассчитанном исходя из официального курса гривни...», - говорится в документе.

Кроме того, регулятор разрешил учитывать при перечислении резервов на отдельный счет в НБУ и 50% от номинальной стоимости целевых ОВГЗ, выпущенных для финансирования Евро-2012.

При этом, размер средств, которые коммерческие банки должны держать на отдельном счете в НБУ, остался на уровне 50% от суммы обязательных резервов.

Регулятор также увеличил с 40% до 50% объем обязательных резервов, который должен сохраняться ежедневно на начало операционного дня на корреспондентском счете банка в НБУ.

Кроме того, Нацбанк ужесточил требования касательно резервирования по привлеченным банками средствам.

Так, увеличивается норма резервирования по:

- краткосрочным средствам и вкладам юридических и физических лиц в инвалюте с 8% до 9%;

- долгосрочным средствам и вкладам юр- и физлиц в инвалюте с 2% до 3%;

- средствам вкладов юридических и физических лиц в инвалюте по требованию (и на текущих счетах) с 8,5% до 10%;

- средствам, привлеченным банками от банков-нерезидентов и финансовых организаций в инвалюте (кроме российских рублей) с 2% до 3%.

Вышеуказанное постановление вступит в силу с 30 июня 2012 года.

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Бойко, Лавриновича и Порошенко вошли в состав Украинско-Российской межгосударственной комиссии

Президент Украины Виктор Янукович ввел в состав Украинско-Российской межгосударственной комиссии министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко, министра юстиции Александра Лавриновича и министра экономического развития и торговли Петра Порошенко.

Соответствующий указ об изменениях в составе Украинской части Украинско-Российской межгосударственной комиссии опубликован на сайте главы государства.

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Cadogan в союзе с Eni рассчитывает расширить нефтегазовый бизнес в Украине

Британская компания Cadogan Petroleum («Кадоган Петролеум») с активами в Украине рассчитывает, что подписанное в июне соглашение с итальянской нефтегазовой компанией Eni позволит расширить деятельность по добыче углеводородов на территории Украины, заявил президент Cadogan Petroleum Бертран де Пальер.

На прошлой неделе Eni сообщила о получении доступа к перспективному украинскому рынку сланцевого газа путем приобретения 50,01% акций компании «Захидгазинвест», обладающей лицензией на добычу во Львовском угольном бассейне. «Захидгазинвест» подконтрольна Cadogan Petroleum и государственному энергохолдингу «Надра Украины».

«Этот договор (с Eni) определяет тип перспектив для Cadogan. Используя присутствие компании на местах, был собран портфель активов, который является достаточно привлекательным для привлечения инвестиций», - приводятся в пресс-релизе Cadogan слова Бертрана де Пальера.

«Эта перспектива с низким уровнем риска для Cadogan является возможностью извлечь пользу из интересных перспектив сланцевого газа в Украине, которые сейчас доступны только крупнейшим мировым нефтегазовым компаниям. Наши достижения избавили от рисков этап разведки и позволят нам продолжать расширение нашей деятельности", - добавил президент Cadogan.

Ни итальянская, ни британская компания пока не называют суммы сделки. Соглашение было подписано в рамках договора о сотрудничестве Cadogan с Eni, подписанного в 2011 году.

В настоящий момент «Захидгазинвест» владеет правом пользования недрами на девяти лицензионных участках сланцевого газа Львовского бассейна, площадь которых составляет около 3800 квадратных километров.

Эксперты называют Львовский бассейн одним из самых привлекательных в Европе для разведки нетрадиционного газа, поскольку он является продолжением Люблинского бассейна в Польше, который уже привлек значительное внимание нефтегазовых компаний мира.

Согласно соглашению, Eni получает контрольный пакет «Захидгазинвеста» от участников совместной деятельности и должна обеспечить финансирование программы первичной разведки. Cadogan уже передал совместному предприятию право собственности на два своих участка на западе Украины – Дебеславецкий и Черемховский. После заключения договора Cadogan оставляет за собой право собственности на 15% «Захидгазинвеста».

Договор зависит от выполнения ряда предварительных условий, в их числе получение разрешения Антимонопольного комитета Украины на протяжении последующих 90 дней.

Cadogan в дальнейшем остается оператором традиционной деятельности на Дебеславецком и Черемховском участках и оставляет за собой результаты деятельности на двух указанных участках.

Как сообщал УНИАН, в мае Украина, ставящая целью снизить зависимость от дорогого российского газа, выбрала на конкурсе иностранных партнеров в добыче сланцевого газа. На Олесском месторождении на западе страны им станет Chevron, а на Юзовском, на востоке, - Shell.

По словам министра экологии и природных ресурсов Украины Эдуарда Ставицкого, разведочное бурение на Юзовской площади будет начато в 2013 году, а опытно-промышленная разработка - в 2015 году. Соответствующие работы на Олесской площади планируется начать в 2014 и 2016 году соответственно.

По оценке министра, ежегодная промышленная добыча газа на обеих площадях может достигать 10-15 млрд кубометров.

На участие в конкурсах подавали заявки 5 транснациональных компаний, включая Eni.

Украина ежегодно добывает около 20 миллиардов кубометров газа. Импорт из России этого вида топлива в текущем году ожидается на уровне 27 миллиардов кубометров.

Справка УНИАН. Eni S.p.A. (Ente Nazionale Idrocarburi) – итальянская нефтяная и газовая компания. Eni ведет деятельность в 70 странах мира. Суточная добыча нефти и газа – 1,74 млн баррелей нефтяного эквивалента. Доказанные запасы – 6,84 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Компания ведёт разведку и добычу нефти и газа в Италии, Северной и Западной Африке, Северном море и Мексиканском заливе, а также является оператором Кашаганского нефтяного месторождения на Каспии (18,52%) и сооператором газоконденсатного месторождения Карачаганак (32,5%).

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Тестовые испытания первой нитки газопровода «Северный поток» успешно завершены

Испытания первой нитки газопровода «Северный поток» успешно завершены.

Как сообщили УНИАН в управлении информации ОАО «Газпром», сегодня председатель правления Алексей Миллер посетил компрессорную станцию «Портовая» — ключевой элемент функционирования газопровода «Северный поток». Ему был представлен отчет о завершении тестовых испытаний первой нитки газопровода.

«Тестовые испытания проводились в соответствии с отраслевыми стандартами гарантии безопасности и надежности газопровода. Они предполагали выполнение двух основных условий: поставку не менее 1 млрд куб. м газа в течение месяца и обеспечение полной нагрузки в трехдневный период», - говорится в сообщении.

Оба условия были выполнены: с 15 мая по 14 июня 2012 года по первой нитке «Северного потока» потребителям было поставлено более 1,1 млрд куб. м газа, при этом с 22 по 24 мая первая нитка газопровода работала на полной загрузке (75 млн куб. м газа в сутки), что соответствует проектной мощности 27,5 млрд куб. м в год.

«Испытания «Северного потока» прошли успешно. Это доказательство высочайшей надежности газопровода как нового маршрута поставок российского газа в Европу. Аналогичные испытания второй нитки «Северного потока» запланированы на будущее лето», - сказал А.Миллер.

Он подчеркнул, что новые маршруты — "это забота о наших европейских потребителях, это гарантия того, что их потребности в газе будут обеспечены, а энергетическая безопасность стран ЕС будет неуклонно расти".

Справка УНИАН. «Северный поток» — принципиально новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Газопровод проходит через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район Выборга) до побережья Германии (район Грайфсвальда). Протяженность газопровода составляет свыше 1200 км.

Проект «Северный поток» реализует совместное предприятие Nord Stream AG. В настоящий момент доли в компании Nord Stream AG распределены следующим образом: ОАО «Газпром» — 51%, Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas — по 15,5%, Gasunie и GDF Suez — по 9%.

Коммерческие поставки газа по первой нитке «Северного потока» начались

8 ноября 2011 года.

18 апреля досрочно завершилась укладка второй нитки газопровода «Северный поток». К концу 2012 года, по завершении пусконаладочных работ и заполнения техническим газом, нитка будет готова к началу поставок газа в Европу.

После выхода на проектную мощность обеих ниток производительность «Северного потока» составит 55 млрд куб. м газа в год.

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Урожай зерновых в этом году составит 45-50 млн тонн - прогноз Минагропрода

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует валовой сбор зерна в текущем году в объеме 45-50 млн тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и. о. министра агрополитики Николай Безуглый.

«В зависимости от дальнейших природно-климатических условий, которые будут в Украине, валовой сбор зерна будет колебаться в объемах от 45 до 50 млн тонн. Я оцениваю… 48-49 млн тонн в октябре», - сказал Н.Безуглый.

При этом он отметил, что текущий год будет первым годом, когда больше половины урожая зерна составит кукуруза, площади под посевом которой расширены до 4,579 млн га. «Мы ожидаем около 25-26 млн тонн зерна (кукурузы – УНИАН) в пересчете на сухое зерно», - сказал и. о. министра агрополитики, отметив, что в прошлом году Украина собрала около 23 млн тонн кукурузы.

Н.Безуглый уточнил, что в южных регионах Украины урожайность ранних зерновых культур будет низкой – до 2 тонн с гектара. Это касается в первую очередь северной части Крыма, Херсонской области, части Николаевской, Одесской и Запорожской областей, где были чрезвычайно неблагоприятные условия для формирования урожая зерновых культур.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2011 г. собрала 56,7 млн тонн зерна, что на 44,3% больше, чем в 2010 г.

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