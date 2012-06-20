Курс НБУ на 21.06.12

Официальный курс НБУ на 21.06.12 100 USD США – 799.2500 (на 20 июня – 799.2500) 100 EUR – 1015.3672 (на 20 июня – 1008.5736) 10 RUR – 2.4580 (на 20 июня – 2.4568)

Официальный курс НБУ на 21.06.12 100 USD США – 799.2500 (на 20 июня – 799.2500) 100 EUR – 1015.3672 (на 20 июня – 1008.5736) 10 RUR – 2.4580 (на 20 июня – 2.4568) Учетные курсы банковских металлов на 21 июня 2012 года за 10 тройских унций (грн) 959 XAU 10 Золото – 129378.59 (на 20 июня – 130157.86) 961 XAG 10 Серебро – 2262.68 (на 20 июня – 2302.64) 962 XPT 10 Платина – 118368.93 (на 20 июня – 118768.55) 964 XPD 10 Палладий – 50192.90 (на 20 июня – 50272.83)

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