ДАЙДЖЕСТ СМИ за 21 июня

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Проблемные кредиты физлиц уберегли от передачи в инвестфонды» пишет: Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку усовершенствовала нормативную базу под перевод проблемных кредитов банков в инвестиционные фонды. Проблемные кредиты физических лиц в такой схеме уже точно участвовать не будут…

http://delo.ua/finance/problemnye-kredity-fizlic-uberegli-ot-peredachi-v-investfondy-179786/

* * *

Также «Дело» в публикации «Сегодня Верховная Рада решит, как ограничивать интернет-пользователей» пишет: ВР во втором чтении рассмотрит законопроект №7132, которым предлагается обязать интернет-провайдеров ограничивать свободный доступ к веб-сайтам или их частям, определенным Национальной экспертной комиссией по вопросам защиты общественной морали…

http://delo.ua/ukraine/segodnja-verhovnaja-rada-reshit-kak-ogranichivat-internet-polzovat-179789/

* * *

«Дело» в публикации «Украину проверят на коррупцию при подготовке к Евро-2012» пишет: сразу после завершения Евро-2012 начнется проверка законности расходования средств на подготовку к чемпионату, в которой могут участвовать и европейцы…

http://delo.ua/world/ukrainu-proverjat-na-korrupciju-pri-podgotovke-k-evro-2012-179788/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Николай Азаров строит планы», в котором пишет: премьер-министр Николай Азаров поручил правительству "разработать механизмы" стимулирования работодателей к выделению своим сотрудникам служебного жилья. Премьер не стал вдаваться в детали, предложив только поощрять такие компании. Работодатели заявляют, что готовы вкладывать деньги в социальные пакеты только в обмен на налоговые льготы…

http://www.kommersant.ua/doc/1962675

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Брокеры решили работать за валюту», в котором пишет: отток клиентов с фондового рынка заставляет торговцев ценными бумагами искать новые пути заработка. Компания "АPT-Капитал" договорилась с банком "Интеграл" об организации доступа своих клиентов на валютный рынок Forex. С момента появления интернет-трейдинга в 2009 году брокеры противопоставляли его другим видам инвестирования, но в текущей ситуации они готовы предлагать клиентам торги не только ценными бумагами и производными, но и иностранной валютой…

http://www.kommersant.ua/doc/1963003

* * *

Газета «Сегодня» в публикации «Хранить деньги станет выгодно только в гривне - банкиры» пишет: Национальный банк продолжает бороться с долларизацией экономики Украины. Своим постановлением он повысил нормативы обязательного резервирования…

http://www.segodnya.ua/news/14397930.html

* * *

Также «Сегодня» в публикации «Закон о бензине» в Украине: рынок переполнен бодягой, ее станет еще больше - эксперты» пишет: наших автомобилистов приучают к топливу из растений, а не из нефти, но стандартов на него нет…

http://www.segodnya.ua/news/14397543.html

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Правительство готовится к удешевлению нефти до $60 за баррель» пишет: правительство России готовится к падению цен на нефть до $60 за баррель. Под такой стресс-сценарий чиновники уже начинают верстать отдельный бюджет…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1948284/v_ozhidanii_stressa

* * *

Также «Ведомости» в публикации «Бизнес-омбудсменом могут назначить Бориса Титова» пишут: его собираются наделить беспрецедентными полномочиями - правом приостанавливать решения чиновников и подавать иски от лица бизнес-сообщества…

http://www.vedomosti.ru/career/news/1948979/advokat_biznesa

* * *

Издание «Известия» в публикации «Доходы с Петербургского форума поделят фармацевты и дорожники» пишет: сумму контрактов, которые будут подписаны на форуме, уже сейчас оценивают в 100 миллиардов рублей…

http://izvestia.ru/news/528071

(УНИАН)