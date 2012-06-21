Суркис вдвое увеличил премию для украинской сборной за победу над Швецией - до 1 млн евро

Президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис вдвое увеличил премиальные для украинской сборной за победу над Швецией.

Об этом он сообщил в комментарии ТСН.

Он напомнил, что сначала федерация обещала украинским футболистам 500 тыс. евро спонсорских денег за победу в матче группового турнира. Однако после волевой победы украинцев над шведами ФФУ изменила свое решение.

"Поскольку это была волевая победа, то гонорар будет не 500 тысяч, а миллион евро", – пообещал Г.Суркис.

Как сообщалось, 11 июня сборная Украины в своем первом матче на домашнем Евро-2012 на НСК “Олимпийский” в Киеве победила команду Швеции со счетом 2:1. Тогда украинцы пропустили первыми, однако быстро смогли сначала отыграться, а затем и завоевать победу.