Украина выступает за взаимное снятие торговых ограничений с РФ — Порошенко

Украина выступает за интенсификацию торгово-экономического сотрудничества с Российской Федерацией и взаимное снятие торговых ограничений.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины, об этом в ходе рабочей встречи со статс-секретарем, заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Григорием Карасиным и послом России Михаилом Зурабовым сказал министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко.

Встреча состоялась в рамках подготовки заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Российско-Украинской межгосударственной комиссии, которое пройдет 27 июня 2012 года.

П.Порошенко подчеркнул необходимость взаимной ликвидации торговых барьеров между государствами.

Внимание участников встречи было сосредоточено на потенциале сотрудничества в авиастроении и транспортном машиностроении.

Также стороны отметили значение для двухстороннего сотрудничества реализации межправительственного соглашения о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонных отраслей.