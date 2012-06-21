Луганская областная власть заключила соглашение о соцпартнерстве с Группой Метинвест

Между Луганской областной государственной администрацией, Луганским областным советом и ООО «Метинвест холдинг» сегодня было подписано Соглашение о социальном партнерстве на 2012 год на 8,5 млн грн. инвестиций, сообщает корреспондент УНИАН.

«Партнерство с производственными предприятиями, работающими в нашей области, дает возможность улучшить качество жизни жителей региона через решение насущных социальных проблем», – заявил председатель Луганской облгосадминистрации Владимир Пристюк в ходе подписания Соглашения.

Он также отметил ответственное отношение руководства Группы Метинвест к участию в жизни регионов, где расположены ее предприятия и живут ее работники. «Руководство понимает, что главное – это человек, его здоровье, благосостояние его семьи, комфортность его быта», – сказал глава облгосадминистрации.

«Метинвест ставит особые приоритеты в социальном плане: безопасность труда работников на наших предприятиях, достижение европейских стандартов защиты окружающей среды, достойная оплата труда и участие в социальных программах регионов присутствия», – заявил в свою очередь генеральный директор Группы Метинвест Игорь Сырый. Он отметил, что за последние три года Метинвест вложил в «Краснодонуголь» порядка 1,5 млрд. грн. и собирается наращивать инвестиции. При этом 220 млн. грн. пошло на безопасность труда работников.

«Даже в период кризиса мы продолжали свои социальные инвестиции», – отметил И.Сырый. Он рассказал, что Группа принимала участие в проведении анализа наиболее острых проблем региона и разработке Стратегии развития Краснодона. С текущего года Метинвест начинает активно инвестировать в реализацию этой стратегии. «Мы мечтаем создать европейские стандарты проживания в регионах нашего присутствия», – подчеркнул гендиректор Группы Метинвест.

По словам В.Пристюка, Соглашение о социальном партнерстве на 2012 год предполагает социальные инвестиции Метинвеста в решение наиболее острых социальных проблем города Краснодон, где находится принадлежащее компании угледобывающее предприятие «Краснодонуголь». «Но мы надеемся, что этот договор станет первым шагом. В следующем году планируем подписать соглашение уже на 3 года», – заявил руководитель облгосадминистрации.