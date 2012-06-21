Депутаты приняли закон об админуслугах с учетом всех предложений Януковича

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об административных услугах» (№ 9515) с учетом всех предложений Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 235 из 416 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В законе предусмотрено, что субъект предоставления административных услуг обеспечивает возможность бесплатного получения субъектами обращения в достаточном количестве бланков заявлений и других документов, необходимых для обращения по предоставлению административной услуги, в том числе получения бланков с веб-сайтов субъектов предоставления административных услуг, в центрах предоставления административных услуг.

Бланки документов, в том числе строгого учета, которые используются органами исполнительной власти, другими государственными органами для оформления результатов предоставления административных услуг (кроме собственных бланков этих органов), изготовляются исключительно на государственных предприятиях, перечень которых определяется Кабинетом министров Украины, и которым органы исполнительной власти и другие государственные органы непосредственно и заказывают изготовление таких бланков.

Субъект предоставления административных услуг обеспечивает свободный доступ к своим помещениям, в которых осуществляется прием субъектов обращений, в том числе надлежащие условия для доступа лиц с ограниченными физическими возможностями.

В законе предусмотрено, что субъектам предоставления административных услуг запрещается осуществлять прием заявлений субъектов обращений по предоставлению административных услуг, выдавать субъектам обращений оформленные результаты предоставления административных услуг, если такие услуги по закону предоставляются через центры предоставления административных услуг.

В Заключительных и Переходных положениях закона предусмотрено, что цены на бланки документов, в том числе строгого учета, которые используются органами исполнительной власти, другими государственными органами для оформления результатов предоставления административных услуг (кроме собственных бланков этих органов), устанавливаются в соответствии с частью пятой статьи 191 Хозяйственного кодекса Украины.

Также предусмотрено статью 4 Закона Украины "О предпринимательстве" дополнить частью такого содержания: "Деятельность, связанная с изготовлением бланков документов, в том числе строгого учета, которые используются органами исполнительной власти, другими государственными органами для оформления результатов предоставления административных услуг (кроме собственных бланков этих органов), может осуществляться только на государственных предприятиях, перечень которых определяется Кабинетом Министров Украины. Порядок изготовления таких бланков и обеспечения ими субъектов предоставления административных услуг устанавливается Кабинетом министров Украины".

Предусмотрено статью 11 "Заключительные положения" Закона Украины "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности" дополнить пунктом 21 такого содержания: «Разрешительные центры, образованные в соответствии с данным Законом, являются составной частью центров предоставления административных услуг, которые создаются в соответствии с Законом Украины "Об административных услугах".