ТОП-10 (21 июня)

Предложение зерна в 2012-2013 МГ составит 60 млн тонн

Утверждена программа передачи общежитий в собственность территориальных общин

За использование полигона “Нитка" Россия впервые рассчиталась с Украиной "наличкой"

Кабмин предлагает назначить Порошенко членом Совета управляющих во Всемирном банке

Госзембанк будет создан как отдельное финучреждение. Ставка по кредитам - 8-9% годовых

Минфин выплатил по ОВГЗ 1,075 млрд грн

“ПриватБанк” увеличил уставный капитал на 10% - до 14,898 млрд грн

Янукович подписал изменения в бюджет относительно расчетов энергогенерирующих компаний

ВР увеличила расходы бюджета на 26 млн грн.

Путин хочет усилить влияние России в МВФ

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Предложение зерна в 2012-2013 МГ составит 60 млн тонн

Предложение зерна в Украине в 2012-2013 маркетинговом году (МГ, июль 2012 – июнь 2013) составит 60 млн тонн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия.

«На рынок будет предложено более 60 млн тонн зерна. Они состоят из 48-49 млн тонн урожая текущего года и 12 млн тонн переходящих запасов. При внутреннем потреблении 27 млн тонн, переходящих запасах - 5 млн тонн, 27 млн тонн может быть на экспорт, - отметил и.о. министра аграрной политики и продовольствия, президент НААН Николай Безуглый. - Поэтому проблем ни с продовольственным, ни с фуражным зерном не будет. Дай Бог, чтобы наши зернотрейдеры справились с экспортом такого объема зерновых культур».

Н.Безуглый также спрогнозировал, что валовое производство масличных культур может быть на уровне 11-12 млн тонн.

«Наши МЭЗы (маслоэкстракционные заводы) переработают до 10 млн тонн, поэтому нам нужно будет экспортировать 2-2,5 млн тонн масличных, - отметил он. - Так экономическая ситуация с производством зерновых и масличных культур в целом по стране будет удовлетворительной».

По мнению Н.Безуглого, проблемной ситуация будет в южных регионах.

«К большому сожалению, уровень интенсификации технологий здесь низкий. Так уж сложилось исторически, что в эти регионы инвесторы неохотно вкладывают средства. Нарушение структур севооборотов, использование недопустимых предшественников ежегодно приводит к увеличению потерь урожаев в степных районах Украины», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, согласно прогнозному балансу спроса и предложения зерна на новый МГ, Минагропрод прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2012-1013 маркетинговом году на уровне почти 26 млн тонн против 23 млн тонн, ожидаемых по результатам текущего сезона.

По расчетам Минагропрода, экспорт пшеницы в 2012/2013 МГ составит 8,3 млн тонн, в том числе продовольственной – 6,54 млн тонн, ячменя – 1,7 млн тонн и кукурузы – 15 млн тонн.

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Утверждена программа передачи общежитий в собственность территориальных общин

Верховная Рада Украина приняла Закон «Об Общегосударственной целевой программе передачи общежитий в собственность территориальных общин на 2012-2015 годы».

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 345 из 421 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

В соответствии с законом, Кабинет министров должен при подготовке проекта закона «О внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» и проектов законов о государственном бюджете Украины на последующие годы предусматривать средства для финансирования мероприятий, предусмотренных Программой.

Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации, органы местного самоуправления в течение трех месяцев со дня вступления в силу данного закона должны разработать и утвердить в соответствии с задачами Программы региональные и местные программы передачи общежитий в собственность территориальных общин. А во время разработки и утверждения проектов местных бюджетов предусматривать в них необходимые средства для обеспечения выполнения региональных и местных программ (мероприятий).

Этой Программой предусмотрена передача общежитий в собственность территориальных общин для обеспечения реализации жилищных прав жильцов общежитий.

В соответствии с Программой, пообъектный перечень общежитий государственной формы собственности, которые подлежат передаче в собственность территориальных общин, утверждается центральным органом исполнительной власти, что обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сферах жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства, ежегодно во время распределения средств между регионами в пределах бюджетных назначений на соответствующий год.

Как ожидается, в результате выполнения Программы в собственность территориальных общин будет передано 1058 общежитий общей площадью 2457,82 тыс. кв. метров, что будет способствовать уменьшению обусловленной жилищной проблемой социальной напряженности в обществе, которая существует много лет.

В частности, в собственность территориальных общин планируется передать: в 2012 году - 214 общежитий; в 2013 году - 263 общежития; в 2014 году - 294 общежития; в 2015 году - 287 общежитий.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств государственного и местного бюджетов и других источников, предусмотренных законом.

Общий объем финансирования, предусмотренный региональными программами передачи общежитий в собственность территориальных общин, составляет 1224 400,1 тыс. грн, из них из государственного бюджета – 612 200,05 тыс. грн, из местных бюджетов – 612 200,05 тыс. грн.

Объем расходов на выполнение Программы уточняется во время составления проекта государственного бюджета Украины на соответствующий год.

Распределение средств между регионами осуществляется в соответствии с утвержденным Кабинетом министров Украины Порядком использования средств, предусмотренных для выполнения Программы.

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За использование полигона “Нитка" Россия впервые рассчиталась с Украиной "наличкой"

Министерство обороны Российской Федерации рассчиталось с Министерством обороны Украины за использование полигона взлетно-посадочных систем “Нитка”, расположенного в Крыму.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со СМИ Минобороны Украины, впервые, начиная с 2006 года, оплата осуществлена денежными средствами.

Так, на выполнение Соглашения между правительствами Украины и РФ об использовании полигона “Нитка”, подписанного 7 февраля 1997 года в Киеве, и Протокола согласования фактической стоимости взаимных услуг (обязательств) между украинской и российской сторонами по использованию указанного полигона в 2007 и 2010 годах в интересах морской авиации ВМФ Российской Федерации, подписанного 8-9 июня 2012 года, российская сторона перечислила на валютный счет Министерства обороны Украины 1 373 809,15 долларов США, говорится в сообщении.

Средства, полученные от российской стороны за использование полигона “Нитка”, будут проконвертированы в национальную валюту и направлены на ремонт и восстановление военной техники и вооружения украинской армии и сил флота, подчеркнули в Минобороны.

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Кабмин предлагает назначить Порошенко членом Совета управляющих во Всемирном банке

Кабинет министров Украины предлагает главе государства назначить министра экономического развития и торговли Петра Порошенко управляющим от Украины – членом Совета управляющих во Всемирном банке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, соответствующий проект Указа Президента Украины, подготовленный Минэкономразвития, одобрен на заседании Кабинета министров 20 июня.

Напомним, что в соответствии с положением о Министерстве экономического развития и торговли Украины, Минэкономразвития: формирует и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере сотрудничества с международными финансовыми организациями; координирует работу, связанную с инициацией, подготовкой и реализацией проектов экономического и социального развития Украины, которые поддерживаются МФО (Всемирный банк, ЕБРР, Европейский инвестиционных банк); осуществляет организационное и аналитическое обеспечение деятельности управляющего от Украины – члена Совета управляющих Всемирного банка; формирует и реализует государственную политику в сфере государственных закупок.

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Госзембанк будет создан как отдельное финучреждение. Ставка по кредитам - 8-9% годовых

Государственный земельный банк, создание которого предусмотрено законопроектом «О рынке земель», будет создан как отдельное финансово-кредитное учреждение, а не на базе другого банка, как планировалось ранее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Государственного агентства земельных ресурсов Сергей Тимченко сегодня на пресс-конференции.

По его словам, Кабинет министров, Национальный банк Украины, а также Национальная академия аграрных наук Украины в ближайшее время представят пошаговый план действий по созданию Госзембанка.

С. Тимченко отметил, что концепция создания банка предполагает развитие земельных территорий, консолидацию земель сельскохозяйственного назначения, управление землями госсобственности, обеспечение продовольственной безопасности страны, а также выдачу дешевых кредитов мелким и средним сельхозпроизводителям под залог земли.

Глава агентства уточнил, что банк будет предоставлять кредиты под 8-9% годовых под залог земли для собственников или под залог права аренды земли для арендаторов.

По оценкам Госземагентства, такие кредиты дадут возможность сельхозпроизводителям за 2-3 года обновить свое материальное обеспечение, а потом за 5 лет на 15% увеличивать производство.

По словам руководителя ведомства, уставным фондом банка станет вся сельскохозяйственная земля государственной собственности — около 10 млн га.

С. Тимченко сообщил, что банк начнет работу после введения сельхозземель в оборот, после принятия закона о рынке земель.

По его ожиданиям, закон о рынке земель будет принят в целом после парламентских выборов новым составом парламента в текущем году.

Глава ведомства напомнил, что на создание Госзембанка в текущем году в госбюджете предусмотрено 120 млн грн.

В свою очередь финансовый директор Государственной земельной службы и земельного банка Королевства Нидерландов Питер Ван Дер Ягт отметил, что по инициативе С. Тимченко была создана международная экспертная группа из ведущих специалистов Евросоюза в земельной сфере для помощи в завершении земельной реформы в Украине.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2011 года Минагропрод совместно с Национальным банком Украины создали рабочую группу по созданию Государственного земельного (ипотечного) банка. Главной целью создания Государственного земельного (ипотечного) банка является формирование системы долгосрочного ипотечного кредитования аграриев для технического и технологического переоснащения сельскохозяйственного производства.

Планируется, что банк будет выдавать кредиты под не более 8% годовых малому и среднему бизнесу для покупки сельхозземель, а также беспроцентные кредиты на проекты, в которых заинтересовано государство.

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Минфин выплатил по ОВГЗ 1,075 млрд грн

Министерство финансов Украины 20 июня осуществило выплату по облигациям внутреннего государственного займа на 1,075 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно информации Государственной казначейской службы, по состоянию на 18 июня 2012 г. расходы по обслуживанию государственного долга составляли 10,748 млрд грн (по внутреннему государственному долгу — 7,213 млрд грн, по внешнему — 3,535 млрд грн).

На эту же дату расходы по погашению государственного долга составляют 26,851 млрд грн (в т.ч. по внутреннему государственному долгу — 17,242 млрд грн, по внешнему — 9,609 млрд грн).

По состоянию на 20 июня т.г. объем привлеченных путем заимствования средств составил 40,319 млрд грн.

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“ПриватБанк” увеличил уставный капитал на 10% - до 14,898 млрд грн

“ПриватБанк” (Днепропетровск) увеличил уставный капитал на 10% - до 14,898 млрд грн. Об этом говорится в сообщении банка, переданном УНИАН.

Согласно предоставленной информации, 20 июня банк провел регистрацию новой редакции своего Устава. Изменения внесены в связи с увеличением уставного капитала банка на 1,352 млрд грн (новый уставный капитал — 14,898 млрд грн, новая номинальная стоимость одной акции - 230,45 грн, количество акций не изменилось - 64645500 штук).

Как сообщал УНИАН, 12 апреля т.г. акционеры «ПриватБанк» приняли решение не выплачивать дивиденды за 2011 год и направить 95% прибыли, которая составила 1,426 млрд грн, на увеличение уставного капитала путем увеличения стоимости акций банка на 20,92 грн до 230,45 грн за одну акцию.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Банк в I квартале 2012 года получил чистую прибыль 267,011 млн грн.

Активы банка на 1 апреля 2012 года составили 153,655 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 105,936 млрд грн, обязательства - 136,649 млрд грн, уставный капитал - 13,545 млрд грн, собственный капитал - 17,006 млрд грн.

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов владеют по 33,7545% акций «ПриватБанка», кипрская Triantal Investments Ltd. - 24,99%.

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Янукович подписал изменения в бюджет относительно расчетов энергогенерирующих компаний

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» относительно расчетов энергогенерирующих компаний перед государственным бюджетом».

Законом предусмотрено увеличить расходы по бюджетной программе «субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности перед предприятиями водоснабжения и водоотведения разницы в тарифах на предоставление услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тарифам, которые утверждались или согласовывались соответствующими органами государственной власти или органами местного самоуправления». Сумма таких расходов составляет 2 398 511,7 тыс. грн.

Источником дополнительных расходов госбюджета должны стать поступления в специальный фонд Государственного бюджета: от погашения задолженности и обязательств энергогенерирующих компаний перед Государственным агентством резерва за полученное в 1997-2000 годах согласно решениям Кабинета министров Украины органическое топливо; от платы энергогенерирующих компаний за предоставление государственных гарантий и платы за пользование субкредитами, предоставленными энергогенерирующим компаниям на внедрение Проекта развития рынка электроэнергии и Проекта реабилитации и расширения централизованного теплоснабжения г. Киева, в том числе поступления в результате взыскания пени за невыполнение условий предоставления кредитов. Кроме того, предусмотрено определить источником формирования специального фонда Государственного бюджета Украины на 2012 год в части кредитования возвращение субкредитов, предоставленных энергогенерирующим компаниям на внедрение Проекта развития рынка электроэнергии и Проекта реабилитации и расширения централизованного теплоснабжения г. Киева.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла данный закон 8 июня 2012 года.

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ВР увеличила расходы бюджета на 26 млн грн.

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 268 из 421 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Законом увеличены ассигнования общего фонда Государственного бюджета Украины на 2012 год Министерству образования и науки, молодежи и спорта Украины по бюджетной программе КПКВК 2201470 «Осуществление внешнего оценивания и мониторинг качества образования Украинским центром оценивания качества образования и его региональными подразделениями» в сумме 16 млн грн, в том числе на оплату труда – 11,88 млн. гривен. Этими средствами предусмотрена оплата труда научно-педагогических работников, привлеченных для проведения внешнего независимого оценивания.

Кроме того, законом увеличены на 9,5 млн. грн ассигнования общего фонда Государственного бюджета Украины на 2012 год субвенции на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию территорий и бюджета Киево-Святошинского района Киевской области для сел Малютянского сельсовета. Эта норма была раскритикована народным депутатом Украины Павлом Жебривским (фракция НУ-НС). Он сказал, что эти деньги направляются на округ, где будет баллотироваться от Партии регионов Петр Мельник. Он отметил, что это является нарушением законодательства Украины и является прямым финансированием избирательной кампании для отдельного кандидата из бюджета государства.

Все расходы предусмотренные данным законом будут покрыты за счет дополнительных поступлений в бюджет части чистой прибыли государственных унитарных предприятий и их объединений.

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Путин хочет усилить влияние России в МВФ

Москва. Россия хочет усилить свое влияние в Международном валютном фонде и выступает за его реформу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума.

В частности он напомнил, что Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика в ходе заседания «двадцатки» взяли на себя дополнительные обязательства предоставить в распоряжение МВФ порядка 75 миллиардов долларов.

«Естественно наше желание влиять на то, как будут распоряжаться этими средствами. Считаем, что от деклараций нужно переходить к реальной реформе МВФ, других международных финансовых институтов, к реформе, которая бы учитывала новую экономическую расстановку сил», - сказал В.Путин.

Он отметил, что Россия считает, что необходимы неотложные скоординированные действия для расчистки и оздоровления глобальных финансов, их жёсткая привязка к фундаментальным показателям реального сектора экономики. При этом справедливо и обоснованно ставить вопрос об усилении роли так называемых развивающихся стран и так называемых новых экономических держав в выработке и принятии шагов, определяющих характер глобального экономического порядка, добавил президент РФ.

По его мнению, в целом нужно вести речь о выработке обновлённых жизнеспособных правил мировой торговли и взаимных инвестиций, по реальному решению вопросов устойчивого развития, включая, конечно, и энергобезопасность.

В.Путин подчеркнул, что все эти темы намерены сделать ключевыми и активно продвигать их в ходе предстоящего председательства России в «двадцатке» в 2013 году.

«Мы предложили нашим партнёрам собраться именно здесь, в Петербурге, через год», - сказал В.Путин.

Российские президент считает, что пришло время, когда «двадцатка» должна в полной мере взять на себя бремя эффективного лидерства. Это значит, что «двадцатка» не должна превратиться в очередной элитный клуб, заботящийся исключительно о своих членах.

««Двадцатка» призвана стать той площадкой, где вырабатываются справедливые правила для устойчивого развития всей мировой экономики. Глобальный характер мировой экономики, когда все зависят друг от друга, предполагает сегодня и глобальный характер ответственности, прежде всего, разумеется, для ведущих экономик мира», - сказал В.Путин.

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УНИАН