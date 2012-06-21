Анонс на 22 июня

* Состоятся общественные слушания и презентация результатов разработки ТЭО Национального проекта «Качественная вода», во время которой будет представлен перечень первых 10 городов, в которых будет реализовываться пилотный проект; ожидаемая стоимость чистой воды, и другие количественные и качественные характеристики реализации проекта. Участники: В.Каськив, председатель Госинвестпоекта Украине, В.Серпокрылов, директор ГП «Национальный проект «Качественная вода»; В.Гончарук, эксперт, директор Института коллоидной химии и химии воды, Л.Нестеренко, коммерческий директор ЗАО «Ключ Здоровья». Модератор - директор департамента Национальных проектов Ю.Гусев.

* При участии Главы Правительства состоится торжественное вручение Премии КМУ за особые достижения молодежи в развитии Украины. Традиционно, с 2000 г., ко Дню молодежи вручат шестьдесят премий в шести номинациях: за производственные, научные, творческие и спортивные достижения, за личное мужество и вклад в развитие молодежного движения. Приглашены: министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник, глава Госслужбы молодежи и спорта Равиль Сафиуллин, лауреаты Премии из разных регионов Украины. Предполагается подход главы правительства к прессе.

* Пресс-конференция на тему: "Ситуация, которая сложилась на ООО "Комплекс Агромарс" в связи с гибелью птицы. Причины отключения электричества на предприятии". Участники: зам.главного государственного санитарного врача в Киевской области, Госслужбы ветеринарной медицины Валерий Майборода; зам.начальника ГУ ветеринарной медицины в Киевской области, Госслужбы ветеринарной медицины Николай Тибеж; зам.главы Вышгородской РГА Вячеслав Савенок; директор по общим вопросам ООО "Комплекс Агромарс" Алексей Марченко.

* Состоится заседание ОС при Госэнергоэфективности, на котором будут рассмотрены предложения общественных организаций по Проекту обновленной Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года.

* Состоится заседание жюри десятого юбилейного Всеукраинского конкурса детского творчества "Налоги глазами детей - 2012". Будут представлены лучшие творческие работы детей на налоговую тематику, поступившие на конкурс из всех регионов Украины. Жюри, которое возглавляет председатель ГНС Украины Александр Клименко, определит победителей конкурса по направлениям: художественные произведения, произведения декоративно-прикладного искусства и литературные произведения.

* Пресс-конференция на тему: "IT-индустрия не отступит перед "вето" Президента". Участники: Игорь Лисицкий, глава "Совета по конкурентоспособности индустрии информационно-коммуникационных технологий"; Андрей Бирюков, первый зам.главы "Совета по конкурентоспособности индустрии информационно-коммуникационных технологий"; Александр Кардаков, глава Наблюдательного совета компании "Октава Капитал", основатель компаний "Инком" и "Датагруп".

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