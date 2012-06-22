Кашшаи признал, что ошибся, не засчитав гол сборной Украины в ворота Англии

Венгерский арбитр Виктор Кашшаи признал, что возглавляемая им бригада арбитров допустила ошибку, не засчитав гол Марко Девича в матче сборных Украины и Англии.

Об этом сообщает сайт сторонников «Динамо Киев» со ссылкой на официальный сайт Венгерской футбольной федерации.

«После матча мы посмотрели повторы и сразу же поняли, что допустили ошибку. Мы проанализировали ситуацию, но, в соответствии с требованиями УЕФА, судьи не должны комментировать собственные решения на публике. У нас очень неблагодарная профессия, ведь мы можем принять 199 правильных решений, но одна ошибка может оказаться фатальной», - сказал арбитр.

«Мне тяжело перенести то, что произошло, ведь я знаю, сколько людей верило в нас. Но нельзя изменить то, что уже произошло. Мы вынуждены вернуться домой и должны признать, что мы закончили Чемпионат Европы не так, как планировали, поскольку допустили большую ошибку. Тем не менее, я уверен, что все члены моей команды вынесут урок из этой неудачи, и в следующем сезоне мы сможем доказать, что все еще остаемся в авангарде мирового судейства», - отметил В.Кашшаи.

Источник: http://fc-dinamo.kiev.ua/