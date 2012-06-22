ДАЙДЖЕСТ СМИ за 22 июня

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Лисичанскому НПЗ ищут нового собственника» пишет: Луганская ОГА с одобрения властей заявила о поиске нового инвестора для ЧАО «ЛИНИК»…

http://delo.ua/business/lisichanskomu-npz-ischut-novogo-sobstvennika-179863/

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Также «Дело» в публикации «Евро-экватор: Как сказалась на пищепроме первая половина чемпионата» пишет: 20 июня миновала ровно половина европейского чемпионата по футболу. Бизнес может подвести промежуточные итоги и сравнить ожидания с реальным эффектом…

http://delo.ua/business/evro-ekvator-kak-skazalas-na-pischeprome-pervaja-polovina-chempion-179859/

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«Дело» в публикации «Средний бизнес к выборам получит пятую группу единого налога» пишет: в комитете по финансам Верховной Рады появился законопроект, которым предлагается ввести пятую группу единого налога…

http://delo.ua/ukraine/srednij-biznes-k-vyboram-poluchit-pjatuju-gruppu-edinogo-naloga-179858/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Товарищи по оружию», в котором пишет: секретарь СНБО Андрей Клюев обсудил с руководителями предприятий госконцерна "Укроборонпром" критическую ситуацию, которая сложилась в оборонно-промышленном комплексе. Министр обороны Дмитрий Саламатин констатировал, что из-за отсутствия средств его ведомство перестало закупать новые образцы вооружения. Для выхода из кризиса, по мнению секретаря СНБО, правительству необходимо подготовить предложения по кредитованию предприятий ОПК под экспортные контракты…

http://www.kommersant.ua/doc/1963402

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Не по дороге», в котором пишет: создание совместного предприятия "Укрзализныци" и Skoda откладывается до окончания реформы УЗ. Вместо этого монополия будет вынуждена купить у чешского производителя 30 локомотивов, хотя они, по оценкам экспертов, обойдутся ей минимум на 15% дороже продукции, которую планирует выпускать совместное предприятие…

http://www.kommersant.ua/doc/1963904

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Газета «Сегодня» в публикации «В Украине повысили тарифы на «стационарный» телефон» пишет: НКРСИ надеется, что изменения вступят в силу уже 1 июля…

http://www.segodnya.ua/news/14398647.html

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Также «Сегодня» в публикации «Украинцы не идут за вкладами СССР» пишет: ажиотажа вокруг выплат нет - часть вкладчиков разъехались, часть махнула рукой на эти деньги…

http://www.segodnya.ua/news/14398293.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Нефтяные «кровосиси», или Сколько еще государство будет баловать переработчиков» пишет: Кабмин продолжает заискивать перед собственниками НПЗ, продлевая им старые стандарты качества на бензин и обещая всевозможные льготы. Вместо этого пора ставить вопрос ребром: хотите остаться на рынке - инвестируйте в новое оборудование...

http://economics.unian.net/rus/detail/131601

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Государство само у себя купит приватизируемые активы» пишет: в правительстве РФ обсуждается оригинальный способ приватизации - на деньги фонда национального благосостояния…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2029898/chastniku_ne_dostanetsya

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Также «Ведомости» в публикации «Москву признали одним из худших мест в стране для предпринимательства» пишут: 120-е место России в рейтинге Doing Business вызвано тем, что все замеры делаются в Москве. Столица - одно из худших мест в стране для предпринимательства, следует из внутрироссийской версии рейтинга, а лучшим оказался Ульяновск…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2029924/moskva_tyanet_vniz

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Издание «Известия» в публикации «Столичные рестораны расскажут о калорийности блюд» пишет: мэрия Москвы хочет, чтобы в меню указывали пищевую и энергетическую ценность предлагаемой еды…

http://izvestia.ru/news/528195

(УНИАН)