В продажу поступили билеты на матч полуфинала Евро-2012 в Донецке 27 июня

В продажу поступили билеты на матч полуфинала Евро-2012, который состоится 27 июня в Донецке.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба украинского местного организационного комитета Евро-2012.

Согласно сообщению, 27 июня в Донецке встретятся сборная Португалии с победителем третьего четвертьфинала (Испания или Франция).

В продажу поступило ограниченное количество билетов на матч, который пройдет 27 июня на «Донбасс Арене». Билеты можно приобрести на сайте УЕФА, в кассах "Донбасс Арены" и в отделениях Укрсоцбанка.

Как объяснил директор турнира в Украине Маркиян Лубкивский, в продажу поступило небольшое количество билетов, забронированных федерациями, которые в результате выбыли из борьбы за чемпионский титул.

В то же время он сообщил, что несмотря на то, что украинская сборная прекратила свое участие в турнире, украинцы и в дальнейшем с интересом наблюдают за футбольными баталиями и стремятся вопреки всему попасть на стадионы. «Украинцы имеют уникальную возможность увидеть игру лучших европейских сборных у себя дома и окунуться в атмосферу УЕФА Евро-2012. Через неделю этот турнир уже станет историей, но яркие эмоции и позитив, который принес турнир в Украину, останутся сердцах болельщиков на всю жизнь!» – сказал М.Лубкивский.