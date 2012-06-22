Анонс на 25 июня

* Состоится акция столичных предпринимателей под лозунгом: «В разгар футбольного чемпионата «последнее китайское предупреждение» киевским чиновникам!». В знак протеста против захватов собственности предпринимателей столицы, игнорирования отрасли, создающей порядка сотни тысяч рабочих мест и произвола чиновников, столичные предпринимателей соберутся возле КМДА. Более 2000 участников акции, чтобы показать власти свою солидарность и готовность к жестким действиям, наденут «белые ленточки» и будут раздавать их всем, кто готов к ним присоединиться.

* Пресс-конференция на тему: «Украина, Россия и газ, или Надежда умирает последней». Участники: директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов, директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.

* На портале ЛІГА.net состоится Интернет-конференция Олега Устенко, исполнительного директора Международного фонда Блейзера на тему: "Перспективы украинской экономики после парламентских выборов 2012 года". Вопросы: Тенденции украинской экономики в первой половине 2012 года? Основные экономические вызовы 2-го полугодия 2012? Насколько оправдана жесткая монетарная политика НБУ? Что ожидает гривну после парламентских выборов? Кризис в Европе: быть или не быть ЕС?

* Состоится семинар на тему «Юридический анализ рекламы медицинских услуг». Организаторы: Ассоциация юристов Украины, Комитет по медицинскому праву. Вопросы: Общие аспекты рекламы медицинских товаров и услуг; Реклама медицинских услуг: актуальные правовые проблемы; Реклама по-украинская. Продвижение медицинской продукции ценой здоровья. Запрет рекламы лекарственных средств и других медицинских технологий: новые условия ведения бизнеса и др.. Участники дискуссии: Елена Лищишина, директор Департамента стандартизации медицинских услуг Государственного Экспертного центра Минздрава Украины, Олег Мусий, глава Общественного совета при Минздраве Украины; Ольга Скорина, руководитель юридического департамента Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов; Юлия Евушко, исполнительный директор сети офтальмохирургических клиник «Новое зрение»; Богдан Кидонь, директор по маркетингу и продажам сети лабораторий «Synevo». Модератор - Елена Беденко-Зваридчук, председатель Комитета по медицинскому праву АЮУ, директор ЮК «МедАдвокат».

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