ЕС отменил решение о лишении Венгрии помощи из Фонда сближения

Брюссель. Совет министров по вопросам экономики и финансов ЕС отменил свое предыдущее решение о лишении Венгрии помощи в 495 млн евро из Фонда сближения.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было одобрено сегодня на заседании Совета в Люксембурге.

“Совет пришел к выводу, что Венгрия приняла меры для коррекции чрезмерного дефицита бюджета на 2012 год, согласно рекомендациям Совета от 13 марта”, - говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

По оценкам Еврокомиссии от 30 мая этого года, в результате новых мер, предпринятых правительством Венгрии, дефицит бюджета страны в этом году ожидается на уровне 2,5% ВВП, что ниже максимально разрешенного в Европе уровня в 3% ВВП. На следующий год дефицит бюджета Венгрии оценивается в 2,7% ВВП.

Как сообщал УНИАН, 13 марта этого года Совет министров по вопросам экономики и финансов ЕС одобрил решение о лишении Венгрии части помощь из Фонда сближения.

Согласно данному решению, предусматривалось приостановить помощь в 495 млн евро, предусмотренную на 2013 год.