ТОП-10 (22 июня)

Валовый внешний долг Украины достиг 126,9 млрд долл.

Нацбанк дал новый прогноз роста ВВП за первые пять месяцев - чуть более 2%

На аукционе по продаже ОВГЗ в четверг Минфин привлек рекордные 6,65 млрд грн

Украина подала в «Газпром» заявку на покупку сокращенного объема газа в 2013 году

Moody's "добралось" до Великобритании - снижены рейтинги ключевых банков страны

Кабмин планирует с сентября поднять акциз на коньяк почти на 70%

Янукович подписал закон, против которого выступают чернобыльцы

Кредит на достройку ХАЭС завис - Сбербанк России все еще не определился с долей участия

НБУ предлагает установить штраф в 8,5 тыс. грн за отсутствие платежных терминалов

Кабмин пока не определился с размером планируемых к приватизации госпакетов облэнерго

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Валовый внешний долг Украины достиг 126,9 млрд долл.

Валовый внешний долг Украины в первом квартале 2012 года увеличился на 0,5% - до 126,883 млрд долл.

Соответствующие данные обнародованы на сайте Национального банка Украины.

Внешний долг органов государственного управления за январь-март сократился на 0,2% - до 25,828 млрд долл.

Внешний долг органов денежно-кредитного регулирования сократился на 6,9% - до 6,973 млрд долл., банков - на 4,5%, до 24,061 млрд долл.

Внешний долг других секторов экономики увеличился на 2,9% — до 62,284 млрд долл.

Межфирменный долг (прямые инвестиции) увеличился с 7,120 млрд долл. до 7,120 млрд долл.

Справка УНИАН. Валовый внешний долг Украины в 2011 году увеличился на 7,6% - до 126,236 млрд долл.

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Нацбанк дал новый прогноз роста ВВП за первые пять месяцев - чуть более 2%

В Украине рост ВВП за январь-май оценивается на уровне чуть более 2%, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По оценкам департамента, “рост ВВП в мае ускорился и за январь-май незначительно превысил 2%” (ранее НБУ сообщал, что по его оценкам рост ВВП в январе-апреле, как и в январе-марте, составил 2,5%).

Рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) в мае 2012 года составил 3,2% в годовом выражении по сравнению с 1,3% в апреле 2012 года. Рост за январь-май составил 2,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Наибольший вклад в прирост ИПБО в мае имели отрасли, которые отображают состояние внутреннего спроса, - розничная торговля (1,4 п. п.) и строительство (0,8 п. п.).

По данным Нацбанка, благодаря стабильному наращиванию реальных доходов населения рост объемов розничного товарооборота ускорился с 16,3% в апреле в годовом измерении до 17,9% в мае.

Высокий уровень государственного финансирования способствовал улучшению показателей строительной отрасли. Впервые с января текущего года в мае зафиксирован рост объема строительных работ - по расчетам департамента на уровне 9,6% в годовом измерении.

Регулятор отмечает, что внешний спрос оставался на достаточно низком уровне, и это отразилось на динамике экспортоориентированных отраслей - машиностроении (рост 0,5% в годовом измерении) и металлургии (снижение на 1,1%). Единственной из указанных отраслей, в которой зафиксированы высокие темпы роста, стала химическая и нефтехимическая промышленность — на уровне 14,9%. Этот показатель стимулировался высоким внешним спросом на удобрения.

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На аукционе по продаже ОВГЗ в четверг Минфин привлек рекордные 6,65 млрд грн

На аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 21 июня, Министерству финансов удалось привлечь в госбюджет рекордные 6,652 млрд грн (по курсу НБУ), сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, основной объем средств был привлечен в результате размещения ОВГЗ, номинированных в валюте.

Так Минфин разместил валютные ОВГЗ со сроком обращения 1 год на сумму 100,13 млн долл. со средневзвешенной доходностью 9,3%, удовлетворив все 5 поданных заявок. Также была удовлетворена единственная заявка на покупку трехлетних валютных ОВГЗ на сумму 316,63 млн долл. со средневзвешенной доходностью 9,45%.

Помимо вышеуказанного размещения, Минфин привлек в бюджет 175,11 млн долл. (2 заявки) и 40,25 млн евро (1 заявка) в ходе размещения трехлетних гособлигаций, номинированных в инвалюте, с возможностью досрочного погашения. Средневзвешенная доходность по данным инструментам составила 4,5% для долларовых ОВГЗ и 4,8% для ОВГЗ, номинированных в евро.

Кроме того 1,51 млрд грн привлечено в госбюджет в результате размещения пятилетних ОВГЗ. Минфин удовлетворил все 5 поданных заявок. Средневзвешенная доходность составила 14,3%.

Также сообщается, что спрос на гривневые облигации сроком обращения 1, 2, 3, 7 лет, а также валютные ОВГЗ сроком обращения 2 и 3 года отсутствовал.

Ранее столь значительный объем ОВГЗ Минфину удалось продать на аукционе 29 мая т.г. Тогда сумма привлечения составила 4,327 млрд грн. Основной объем привлечения также обеспечила продажа ОВГЗ, номинированных в валюте.

Также стоит отметить что НБУ своим постановлением №248 от 19 июня 2012 года разрешил учитывать 10% от номинальной стоимости валютных ОВГЗ для покрытия обязательных резервов коммерческих банков, которые формируются на отдельном счете в НБУ. Вышеуказанное постановление вступит в силу с 30 июня 2012 года.

Как сообщал УНИАН, Минфин на проведенных 19 июня аукционах по первичному размещению ОВГЗ увеличил суммарную выручку от продажи госдолга до 2,83 млрд грн с 503 млн грн, привлеченных на аукционе 14 июня.

Справка УНИАН. По данным НБУ, в январе-апреле 2012 года Министерство финансов Украины разместило облигации внутреннего государственного займа на 14,5 млрд грн, 614,1 млн долл. и 276,3 млн евро.

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Украина подала в «Газпром» заявку на покупку сокращенного объема газа в 2013 году

Украина подала в «Газпром» заявку на приобретение в 2013 году 27 млрд кубометров газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, комментируя результаты вчерашней встречи главы ведомства Юрия Бойко с главой «Газпрома» Алексеем Миллером в ходе Петербургского международного экономического форума.

Как сообщал УНИАН, украинская сторона неоднократно заявляла о намерении сократить закупки газа в РФ в этом году до 27 млрд куб. м с предусмотренных контрактом 52 млрд куб. м.

Между тем накануне замглавы "Газпрома" Александр Медведев заявил, что «Газпром» рассчитывает, что Украина закупит в этом году 40 млрд куб. м газа. Однако в тот же день Ю.Бойко сообщил журналистам, что этот показатель не превысит 27 млрд кубометров как в этом, так и в следующем году.

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Moody's "добралось" до Великобритании - снижены рейтинги ключевых банков страны

Агентство Moody's понизило рейтинги ключевых банков Великобритании. Об этом было объявлено в четверг после закрытия финансовых рынков ЕС и США.

Оценка кредитоспособности Barclays сократилась на две отметки; крупнейшего банка Евросоюза – британского HSBC, Royal Bank of Scotland и Lloyds Banking Group – на одну.

Понижение рейтингов связано с пересмотром оценок 15 мировых кредитных учреждений в Европе и США, передает ИТАР-ТАСС.

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Кабмин планирует с сентября поднять акциз на коньяк почти на 70%

Кабинет министров Украины инициирует повышение ставки акциза на коньяк почти на 70% - до 45,87 грн/литр 100%-го спирта с 1 сентября этого года.

Соответствующий законопроект №10653 зарегистрирован в Верховной Раде 21 июня.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, согласно действующему законодательству, до 1 января 2013 года в Украине действует льготная ставка на коньяк — 27 грн/литр 100%-го спирта, при этом другие алкогольные напитки, произведенные путем перегонки виноградного вина или выжимки винограда, облагаются ставкой акциза 45,87 грн/литр 100%-го спирта. Отмечается, что из-за льготного налогообложения коньяка, в 2011 году госбюджет недополучил около 185 млн грн.

Кроме того, в документе отмечается, что льготное налогообложение одного из видов алкогольной продукции не согласуется с международными обязательствами, взятыми Украиной.

Отмечается, что при условии сохранения на уровне 2011 года объема импорта в Украину продукции, которая используется как сырье для производства коньяков, дополнительные поступления от уплаты акцизного налога составят в среднем около 24 млн грн в месяц.

Напомним, Налоговый кодекс Украины предусматривает поэтапное повышение акциза на коньяк: до 1 декабря 2011 г. акциз составлял 20 грн/литр 100%-го спирта, с 1 января 2012 по 1 января 2013 года – 27 грн/литр 100%-го спирта.

Украина в 2011 г. произвела 4,3 млн дал коньяка и бренди, что на 24,6% больше, чем в 2010 г.

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Янукович подписал закон, против которого выступают чернобыльцы

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О гарантиях государства относительно выполнения судебных решений».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В соответствии с законом, государство гарантирует выполнение решения суда о взыскании средств и обязательства совершить определенные действия относительно имущества, должником по которым является: государственный орган; государственные предприятие, учреждение, организация (дальше - государственное предприятие); юридическое лицо, принудительная реализация имущества которого запрещается в соответствии с законодательством.

Принудительная реализация имущества юридических лиц - отчуждение объектов недвижимого имущества и других основных средств производства, с использованием которых юридические лица осуществляют производственную деятельность, а также акций (частей, паев), которые принадлежат государству и переданы в их уставный фонд.

Действие закона не распространяется на решение суда, взыскателем по которому является государственный орган, государственное предприятие, орган местного самоуправления, предприятие, учреждение, организация, относящиеся к коммунальной собственности.

Законом определены особенности выполнения решений суда о взыскании средств из государственного органа.

Выполнение решений суда о взыскании средств, должником по которым является государственный орган, осуществляется Государственной казначейской службой Украины в пределах соответствующих бюджетных назначений путем списания средств со счетов такого государственного органа, а в случае отсутствия у данного государственного органа соответствующих назначений - за счет средств, предусмотренных согласно бюджетной программе для обеспечения выполнения решений суда.

Взыскатель по решению суда о взыскании средств из государственного органа обращается в Государственную казначейскую службу Украины в сроки, установленные Законом “Об исполнительном производстве”, с заявлением о выполнении решения суда.

Перечисление средств взыскателю осуществляется в трехмесячный срок со дня поступления в Государственную казначейскую службу Украины необходимых для этого документов и сведений.

Законом определены особенности выполнения решений суда о взыскании средств из государственного предприятия или юридического лица.

В случае, если решение суда о взыскании средств из государственного предприятия или юридического лица не выполнено на протяжении шести месяцев со дня вынесения постановления об открытии исполнительного производства, его выполнение осуществляется за счет средств, предусмотренных согласно о бюджетной программе для обеспечения выполнения решений суда.

Государственное предприятие или юридическое лицо, которые признаны должниками по решению суда, обязаны на протяжении 10 дней со дня перечисления средств открыть счета в органах Государственной казначейской службы Украины и проводить расчеты исключительно с этих счетов. Эти положения не распространяются на банки, 100% или доля уставного капитала которых принадлежит государству.

В случае, если Государственная казначейская служба Украины на протяжении трех месяцев не перечислила средства по решению суда о взыскании средств, кроме случая, указанного в части 4 статьи 4 данного закона, взыскателю выплачивается компенсация в размере 3% годовых от неуплаченной суммы за счет средств, предусмотренных по бюджетной программе для обеспечения выполнения решений суда.

В случае установления в действиях должностного, служебного лица государственного органа состава преступления по обвинительному приговору суда в отношении него, вступившего в законную силу, государственные органы в установленном законодательством порядке реализуют право обратного требования (регресса) к такому лицу о возмещении ущерба, нанесенного государственному бюджету, в размере выплаченного возмещения, если другое не установлено законодательством.

В случае установления в действиях служебного лица государственного предприятия или юридического лица состава преступления по обвинительному приговору суда в отношении него, вступившего в законную силу, органы прокуратуры по представлению органа Государственной казначейской службы Украины обращаются в интересах государства в суд с исками о возмещении ущерба, нанесенного государственному бюджету.

Законом определены особенности выполнения решений суда об обязательстве совершить определенные действия относительно имущества.

Закон вступает в силу со дня вступления в силу закона относительно оптимизации размера государственных социальных гарантий с учетом доходов государственного бюджета Украины, но не раньше 1 января 2013 года.

Как сообщал УНИАН, во время принятия закона 5 июня председательствующий на заседании первый заместитель председателя Верховной Рады Адам Мартынюк заявил, что в данном случае не принимаются никакие нормы относительно отмены социальных льгот, а закон принимается только в части выполнения судебных решений.

7 июня всеукраинская общественная организация «Всеукраинское объединение ветеранов Чернобыля» и другие общественные чернобыльские организации обратились к В.Януковичу с просьбой ветировать Закон «О гарантиях государства относительно выполнения судебных решений».

Член правления ГО «Всеукраинское объединение ветеранов Чернобыля» Петр Прокопенко отметил, что данный закон «нарушает конституционное право граждан на судебную защиту и фактически делает невозможным отстаивание в судах социальных прав граждан».

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Кредит на достройку ХАЭС завис - Сбербанк России все еще не определился с долей участия

Переговоры Сбербанка России с Украиной и "Росатомом" о предоставлении кредита на достройку Хмельницкой АЭС не завершены, доля банка в 4 млрд долл. российского финансирования не определена.

Об этом в кулуарах Питерского международного экономического форума сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Андрей Донских, передает РИА «Новости».

«Там достаточно сложная сделка. Мы ведем переговоры с украинской стороной и "Росатомом". На данный момент говорить оптимистично, что сделка находится в финальной стадии, я бы не стал. То есть, она обсуждается, она в процессе, но она не выходит днями на подписание", - сказал А.Донских.

"Сумма в 4 млрд долл. - это средства, которые вообще необходимы для достройки двух энергоблоков Хмельницкой АЭС. Если вести речь о сумме нашего финансирования, то в данный момент параметры сложно обсуждать - сделка пока не готова. Какая будет доля участия Сбербанка, какая будет структура сделки, я не могу прокомментировать, потому что сделка находится в процессе", - добавил зампред Сбербанка.

Как сообщал УНИАН, 6 мая премьер-министр Украины Николай Азаров после встречи с Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром России Дмитрием Медведевым сообщил, что руководство России подтвердило готовность выдать кредит на достройку третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС.

31 мая заместитель генерального директора ГК «Росатом» - директор Блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров сообщил УНИАН, что схема кредитования строительства третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС еще не определена, однако возможно выделение межгосударственного кредита.

13 марта Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯР) согласовала технико-экономическое обоснование строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Справка УНИАН. Строительство двух энергоблоков ХАЭС было приостановлено в 1990 году после объявления Верховной Радой моратория на строительство новых АЭС на территории Украины. На сегодня строительная готовность энергоблока №3 ХАЭС составляет 75%, №4 - 28%. При сооружении строительных конструкций энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС было освоено 17% общей проектной стоимости. 9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392.

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НБУ предлагает установить штраф в 8,5 тыс. грн за отсутствие платежных терминалов

Национальный банк Украины предлагает установить штраф в размере 8,5 тыс. грн за отсутствие платежных терминалов в сфере торгового и других видов обслуживания.

Это предусмотрено в разработанном Национальном банке Украины и зарегистрированном в Верховной Раде законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно функционирования платежных систем и развития безналичных расчетов)" (№10656).

В частности, законопроектом предлагается в ст. 17 Закона «О защите прав потребителей» указать, что потребитель имеет право на свободный выбор товаров и услуг и на свободное использование электронных платежных средств.

При этом, продавец обязан всячески содействовать потребителю в свободном выборе продукции и форм ее оплаты.

«Запрещается принуждать потребителя приобретать продукцию ненадлежащего качества или ненужного ему ассортимента, любым способом ограничивать использование им электронных платежных средств, если согласно законодательству продавец обязан принимать их к оплате», - говорится в законопроекте.

Ограничение или отказ в реализации прав потребителей, в частности, на осуществление расчета с помощью электронных платежных средств, может повлечь наложение штрафа в размере пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Контроль наличия платежных терминал у субъектов хозяйствования предлагается возложить на Государственную налоговую службу.

Кроме того, регулятор также предлагает дополнить Гражданский Кодекс Украины нормой, которая ограничивает стоимость использования клиентами банков сверхлимитных средств по банковским карточкам.

«Размер платы за использование клиентом средств банка, которое не установлено договором, не может превышать двойную учетную ставку Национального банка Украины», - говорится в законопроекте.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что его целью является обеспечение непрерывного, надежного и эффективного функционирования платежных систем, массовое внедрение безналичных расчетов и развитие национальной платежной инфраструктуры, уменьшение валютных расходов банков путем перехода на оплату услуг платежных организаций, платежных систем в гривне и повышение качества услуг, которые предоставляются банкам и гражданам Украины платежными системами.

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Кабмин пока не определился с размером планируемых к приватизации госпакетов облэнерго

Кабинет министров Украины пока не определился относительно размера планируемых к приватизации до конца этого года государственных пакетов облэнерго. Об этом сообщил журналистам председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александр Рябченко.

По его словам, в правительстве сегодня ведутся дискуссии относительно того, оставлять ли блокирующие пакеты акций данных облэнерго в госсобственности или нет. "Сейчас идет обсуждение, оставлять ли блокирующие пакеты акций в госсобственности, или продавать целиком", - отметил В.Рябченко, добавив: "Это очень существенное обсуждение, оно еще не закончилось".

По его информации, ФГИУ в настоящее время обратился к правительству за одобрением относительно продажи госпакетов "Николаев-" и "Хмельницкоблэнерго", однако "уже есть замечания о тех 25% акций, которые планировалось оставить в госсобственности". По его словам, подобная ситуация сложилась и в отношении планируемого к приватизации госпакета "Тернопольоблэнерго".

По словам председателя Фонда госимущества, главным инициатором продажи целиком госпакетов на приватизационных конкурсах является Министерство финансов Украины.

А.Рябченко также отметил, что еще три планируемых к продаже в этом году облэнерго - "Харьков-", "Запорожье-" и "Волыньоблэнерго" пока что не переданы в управление ФГИУ.

Всего до конца года планируется выставить на продажу госпакеты акций шести облэнерго: "Тернополь-", "Николаев-", "Хмельницк-", "Харьков-", "Запорожье-" и "Волыньоблэнерго".

Справка УНИАН. В настоящее время государству принадлежат 45,009% акций "Хмельницкоблэнерго", 45% "Николаевоблэнерго", 50,999% акций "Тернопольобэнерго", 75% акций "Волыньоблэнерго", 60,25% акций «Запорожьеоблэнерго», 65% акций "Харьковоблэнерго".

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