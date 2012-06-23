Сборная Германии победила Грецию - стала вторым полуфиналистом Евро-2012

Сборная Германии победила в четвертьфинале в Гданьске команду Греции со счетом 4:2 и стала вторым полуфиналистом Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, после первого тайма немцы вели в счете 1:0, гол на 39-й минуте забил Филипп Лам.

В начале второй половины игры, на 55-й минуте, благодаря мячу Георгиоса Самараса, команда Греции отыгралась.

Однако уже через 5 минут Сами Хедира опять вывел Германию вперед, а Мирослав Клозе на 67-й и Марко Ройс на 74-й минутах довели счет до 4:1.

После этого греки смогли забить только один мяч, который на 89-й минуте с пенальти забил Димитрис Салпингидис.

Как сообщал УНИАН, первой в полуфинальную стадию Евро-2012 пробилась сборная Португалии, которая 21 июня в Варшаве победила со счетом 1:0 команду Чехии.