УЕФА оштрафовал Российский футбольный союз на 35 тысяч евро
15:32, 23 июня 2012Разное
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УЕФА оштрафовал Российский футбольный союз (РФС) на 35 тысяч евро из-за инцидентов с участием российских болельщиков на матче группового этапа против Греции в Варшаве.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Согласно сообщению, РФС оштрафован на 35 тысяч евро контрольно-дисциплинарной инстанцией УЕФА за бросание на поле пиротехнических средств и демонстрацию запрещенных баннеров российскими болельщиками во время матча группового этапа против Греции, который состоялся в Варшаве 16 июня.
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