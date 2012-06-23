УЕФА оштрафовал Российский футбольный союз на 35 тысяч евро

УЕФА оштрафовал Российский футбольный союз (РФС) на 35 тысяч евро из-за инцидентов с участием российских болельщиков на матче группового этапа против Греции в Варшаве.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Согласно сообщению, РФС оштрафован на 35 тысяч евро контрольно-дисциплинарной инстанцией УЕФА за бросание на поле пиротехнических средств и демонстрацию запрещенных баннеров российскими болельщиками во время матча группового этапа против Греции, который состоялся в Варшаве 16 июня.