Испания выиграла у Франции - стала третьим полуфиналистом Евро-2012

Сборная Испания победила в четвертьфинале в Донецке команду Франции со счетом 2:0 и стала третьим полуфиналистом Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, на 19-й минуте нападающий испанской сборной Хаби Алонсо открыл счет, забив гол в ворота французов.

В течение остального времени французы не смогли реализовать голевые моменты, а на 91-й минуте Хаби Алонсо забил пенальти и игра была завершена со счетом 2:0.

Как сообщал УНИАН, первой в полуфинал Евро-2012 пробилась сборная Португалии, которая 21 июня в Варшаве победила со счетом 1:0 команду Чехии.

Таким образом 27 июня сборная Испании сыграет в Донецке полуфинальный матч со сборной Португалии.