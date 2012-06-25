Английская футбольная ассоциация подаст жалобу на ВВС за неправдивые материалы об Украине

Английская футбольная ассоциация (FA) готовит официальную письменную жалобу на телеканал ВВС, который накануне старта чемпионата Европы по футболу 2012 года развернул кампанию, направленную на дискриминацию стран-хозяек турнира.

Об этом сообщает Информационный центр Украина-2012 со ссылкой на британское издание «Daily Mail».

В мае в программе BBC Panorama был продемонстрирован фильм, в котором говорилось о проблемах расизма и футбольного хулиганства на стадионах Украины и Польши, а бывший игрок сборной Сол Кэмпбелл советовал англичанам избежать поездки в две восточноевропейские страны.

Между тем английские фаны, прибывшие поддержать свою национальную команду в Киев и Донецк, где «Львы» проводили свои матчи группового этапа Евро-2012, убедились в 100% неправдивости материалов телевизионщиков, отмечается в сообщении. Болельщики из Англии неоднократно подчеркивали, что ни разу не сталкивались с проблемами, на которых был сделан акцент в фильме ВВС.

Руководство FA убеждено, что своими непрофессиональными действиями английские телевизионщики лишили национальную команду значительной части поддержки болельщиков на матчах Евро-2012 в Украине.