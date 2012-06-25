Англия-Италия - 2:4 по пенальти
08:24, 25 июня 2012Разное
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Англия - Италия 0:0, 2:4 - по пенальти.
Последняя четвертьфинальная встреча Евро-2012 стала первой игрой Чемпионата, где были экстра-тайм и послематчевые одиннадцатиметровые.
Из четырех ударов английской команды один пришелся в перекладину, а один взял вратарь итальянцев - опытнейший, 34-летний Джанлуиджи Буффон, защищающий ворота сборной последние 15 лет.
У итальянских пробивающих - один промах.
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В полуфинальном матче Италия сыграет в Варшаве 28 июня против сборной Германии.
Днем раньше в Донецке определится первый финалист из пары Португалия - Испания.
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