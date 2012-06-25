ДАЙДЖЕСТ СМИ за 25 июня

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» подает материал «Компанию Дерипаски заподозрили в игре в пользу Glencore», в котором пишет: причиной отказа холдингу Олега Дерипаски "Базэл" в допэмиссии российской государственной агрокомпании могли стать связи с Glencore…

http://delo.ua/business/kompaniju-deripaski-zapodozrili-v-igre-v-polzu-glencore-179944/

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Также «Дело» публикует материал «Мажоритарным акционерам дадут право выкупа», в котором пишет: Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку подготовила новый законопроект, касающийся акционерных обществ. Эксперты отмечают наличие в нем ряда позитивных предложений, но отдельные нормы откровенно дискриминационны по отношению к миноритариям…

http://delo.ua/finance/mazhoritarnym-akcioneram-dadut-pravo-vykupa-179979/

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«Дело» в материале «Крюковский вагоностроительный испытает новый поезд скоростью до 220 км/час» пишет: предприятие отправило на испытания новый поезд, который в 1,5 раза быстрее Hyundai…

http://delo.ua/business/krjukovskij-vagonostroitelnyj-ispytaet-novyj-poezd-skorostju-do-179973/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Суд пустился в расходы» пишет: сегодня Киевский районный суд Харькова продолжит слушание дела по обвинению бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко в уклонении от уплаты налогов. Накануне в распоряжении издания оказался полный текст обвинительного заключения. Почти пятая часть документа, насчитывающего более 100 страниц, представляет собой перечень покупок и расходов Тимошенко, налоги с которых не уплачены. Всего, как утверждает следствие, возглавляемая ею компания "Единые энергетические системы Украины" нанесла государству ущерб в размере свыше 30 млн грн, а лично Юлия Тимошенко не уплатила более 681 тыс. грн налогов…

http://www.kommersant.ua/doc/1966416

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Продавайся, кто может» пишет: украинские угольные шахты планируют продавать за инвестиционные обязательства и одну гривну. Уже в следующем году инвесторам предложат крупнейшие по запасам шахты. Эксперты полагают, что такой необычный способ продажи - единственная возможность привлечь желающих вложить в отрасль. На этих условиях шахты могут заинтересовать энергетиков, рассчитывающих, что Украина реализует стратегию по переводу ТЭЦ с газа на уголь, а также металлургов…

http://www.kommersant.ua/doc/1966459

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Издание «Сегодня» в публикации «Обманутые вкладчики МММ разделились: одни хотят крови Мавроди, другие несут деньги в новую пирамиду» пишет: «тысячники» предлагают делать взносы от 20 долларов, но предупреждают, что можно прогореть…

http://www.segodnya.ua/news/14399718.html

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Также «Сегодня» в публикации «Украинские магазины заплатят штраф за отсутствие терминалов, а банкоматы станут предупреждать о комиссии» пишет: НБУ инициирует реформу безналичного расчета…

http://www.segodnya.ua/news/14399835.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «РЖД уговаривает правительство отложить ее приватизацию» пишет: «Российские железные дороги» пытаются убедить правительство РФ не спешить с приватизацией компании. Менеджмент РЖД оценивает 25% акций всего в 260 млрд руб. Оценка чиновников почти в 3 раза выше…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2121632/rzhd_skromnichaet

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Также «Ведомости» в публикации «Новой Москве может понадобиться на автодороги более 1 трлн руб.» пишут: затраты на транспортную инфраструктуру новой Москвы могут лечь непосильным грузом на бюджет Москвы. Только на автомобильные дороги может понадобиться более 1 трлн рублей…

http://www.vedomosti.ru/realty/news/2121370/trillion_na_dorogi

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Издание «Известия» в публикации «Банки получат законное право забирать ипотечные квартиры» пишет: сейчас они должны проводить аукционы по продаже залогов, а Минэкономразвития хочет разрешить им получать квартиры без лишних процедур…

http://izvestia.ru/news/528272

(УНИАН)