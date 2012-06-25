С начала Евро-2012 количество пересекших границу Украины выросло со 190 до 260 тысяч

С начала Чемпионата Европы по футболу Евро-2012 количество лиц, ежедневно пересекающих границу Украины, увеличилось со 190 до 260 тысяч.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Государственной таможенной службы Украины Игорь Калетник сегодня на брифинге.

«Количество лиц, пересекающих таможенную границу во время Евро-2012, существенно выросло. Если ежедневная норма в Украине 190 тыс., то таможенную границу теперь проходят 260 тыс. лиц, то есть на 70 тыс. больше, чем обычно», - сказал он.

По словам И.Калетника, в целом с начала чемпионата Евро-2012 украинскую границу пересекло 4 млн человек. Также И.Калетник отметил, что около 500 тыс. болельщиков воспользовались специальными коридорами на украинско-польской границе.