Янукович высоко оценил работу таможенников во время Евро-2012

Президент Украины Виктор Янукович высоко оценил работу украинских таможенников во время проведения Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на торжествах по случаю Дня Государственной таможенной службы.

«Слова искренней благодарности, уважения адресую таможенникам, которые во время проведения в Украине Евро-2012 демонстрируют свой высокий профессиональный уровень, учтивость и гостеприимство, ответственность и знание дела», - сказал он.

По словам В.Януковича, за время Евро-2012 на 30% возросло количество людей, которые пересекли украинскую границу, и вдвое возросло количество транспортных средств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Иностранные болельщики будут подавать в суд за неправдивую информацию об Украине