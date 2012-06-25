С начала Евро-2012 все фан-зоны турнира уже посетили 5,5 млн человек

Руководитель украинского местного организационного комитета Евро-2012 Маркиян Лубкивский заявляет, что с начала Евро-2012 официальные фан-зоны турнира в украинских и польских городах, которые принимают чемпионат, уже посетили 5,5 млн человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве.

По словам М.Лубкивского, фан-зона в Киеве является самым успешным проектом. «Он бьет все рекорды», - сказал он.

В целом, по информации М.Лубкивского, на сегодняшний день все официальные фан-зоны в двух странах уже посетили 5,5 млн. человек.

Для сравнения он добавил, что в Австрии и Швейцарии во время проведения Чемпионата Европы 2008 года за весь турнир фан-зоны посетили 4,2 млн. человек.

Со своей стороны, заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко заметил, что залогом успеха киевской фан-зоны является то, что она расположена в центре города, близко к НСК «Олимпийский». «Это сыграло ключевую роль в ее наполняемости», - считает он.

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