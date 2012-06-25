Украину с начала Евро-2012 посетили до миллиона иностранцев - Лубкивский
13:28, 25 июня 2012Разное
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Руководитель украинского местного организационного комитета Евро-2012 Маркиян Лубкивский заявляет, что Украину с начала Евро-2012 посетили на 25% больше людей, чем за аналогичный период прошлого года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.
По словам М.Лубкивского, сегодня утром у него состоялся разговор с руководством пограничной службы.
Как сказал М.Лубкивский, по информации пограничников, Украину с начала турнира посетили на 25% людей больше, чем аналогичный период прошлого года.
Он отметил, что в абсолютных цифрах это около 900 тысяч – 1 миллиона иностранцев.
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