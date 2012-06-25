Украину с начала Евро-2012 посетили до миллиона иностранцев - Лубкивский

Руководитель украинского местного организационного комитета Евро-2012 Маркиян Лубкивский заявляет, что Украину с начала Евро-2012 посетили на 25% больше людей, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

По словам М.Лубкивского, сегодня утром у него состоялся разговор с руководством пограничной службы.

Как сказал М.Лубкивский, по информации пограничников, Украину с начала турнира посетили на 25% людей больше, чем аналогичный период прошлого года.

Он отметил, что в абсолютных цифрах это около 900 тысяч – 1 миллиона иностранцев.