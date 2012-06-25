В Украине не происходят важные реформы – президент ПАСЕ

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Жан-Клод Миньон считает, что важные реформы в Украине не происходят.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Страсбурге, открывая третью часть сессии ПАСЕ в этом году.

“Мы смотрим на Украину. Важные реформы пока не осуществляются в этой стране накануне парламентских выборов”, - сказал он.

Ж.-К.Миньон в который раз выразил обеспокоенность ситуацией с бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко.

“Я надеюсь, что Ю.Тимошенко опять получит свободу. Завтра суд начнет рассмотрение ее жалобы”, - отметил президент ПАСЕ.

Как сообщал УНИАН, Высший специализированный суд Украины по гражданским и уголовным делам 15 мая начал рассмотрение кассационной жалобы защиты экс-премьера на приговор Печерского райсуда Киева по газовому делу. Затем рассмотрение было перенесено на 26 июня.

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