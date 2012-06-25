Попытки оппозиции дискредитировать Украину на Евро-2012 потерпели фиаско - Попеску

Народный депутат Украины, член парламентской фракции Партии регионов, вице-президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Иван Попеску заявил, что попытки оппозиции дискредитировать Украину накануне финала Евро-2012 потерпели фиаско. Об этом он заявил, выступая сегодня на заседании Бюро ПАСЕ в Страсбурге.

«Несмотря на все попытки определенных западных политиков совместно с украинской оппозицией дискредитировать нашу страну накануне финала Евро-2012 все их старания потерпели фиаско», - цитирует И.Попеску пресс-служба ПР.

Он также подчеркнул, что зарубежные болельщики, которые посетили Украину, смогли убедиться в том, что в нашей стране нет никаких проявлений расизма, нет никакой диктатуры. «В Украине есть стабильная власть, украинский народ – толерантный и гостеприимный, а многие из болельщиков уже начинают призывать своих соотечественников приехать в Украину», - отметил политик.

И.Попеску добавил, что Бюро ПАСЕ не включило в рассмотрение никаких прямых вопросов, касающихся нашей страны. «Потому что все понимают, что в Украине есть прогресс в выполнении наших обязательств перед Советом Европы», - подытожил депутат.

Напомним, сегодня в Страсбурге Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Жан-Клод Миньон заявил, что важные реформы в Украине не происходят.

Открывая третью часть сессии ПАСЕ в этом году он сказал: “Мы смотрим на Украину. Важные реформы пока не осуществляются в этой стране накануне парламентских выборов”. Ж.-К.Миньон в который раз выразил обеспокоенность ситуацией с бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко.