Евро-2012 по посещаемости уже установило рекорд

Финальная часть Чемпионата Европы 2012 года по футболу собрала наибольшую аудиторию в истории.

Об этом сообщает “Информационный центр “Украина-2012”.

По итогам групповой стадии и четвертьфиналов, арены турнира посетили уже около 1,3 млн (1 274 186) болельщиков. Это рекордное количество зрителей согласно официальной статистике УЕФА.

В частности, в 1960 году во Франции всего посмотрели турнир на трибунах 78 тыс. фанов, в 1964-м в Испании – 156 тыс., в 1968-м в Италии - 192 тыс., в Бельгии (в 1972 г.) и Югославии (в 1976 г.) – по 106 тыс., в Италии и Франции (1980 и 1984-й) – 350 и 600 тысяч соответственно. Германия (1988-й) собрала на своих стадионах 936 тыс., Швеция (в 1992 г.) – 429 тыс. Впервые аудиторию свыше миллиона собрала Англия в 1996 г. – более 1 270 тыс. болельщиков, Бельгия и Нидерланды (в 2000 г.) – 1,1 млн., Португалия (в 2004 г.) – 1,16 млн., а Швейцария и Австрия (2008) – 1,14 млн. фанов.

В то же время средняя посещаемость стадионов Евро-2012 составляет 45 507 болельщиков. Наивысшим этот показатель был в Германии в 1988 году, но тогдашние арены имели меньше комфортных зон и были вместительнее.

С учетом следующих трех матчей, которые пройдут на крупнейших аренах турнира, в частности, на финал на НСК «Олимпийский» продано около 65 тыс. билетов, можно прогнозировать, что показатель посещаемости всех матчей Евро-2012 превысит 1 млн 400 тысяч болельщиков.

Украинские фан-зоны также бьют рекорды. В Киеве матч Украина - Франция территория болельщиков собрала 140 тыс. лиц. Донецкую зону болельщиков на протяжении двух недель посетили 350 тыс. фанов. Во Львове фан-зона собрала свыше 400 тыс. болельщиков.

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