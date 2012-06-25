Анонс на 26 июня

* Состоится Первый Всеукраинский съезд участников ликвидации последствий аварии (ЛПА) на Чернобыльской АЭС. Во время работы съезда по результатам обсуждения состояния соблюдения в Украине чернобыльского законодательства планируется утвердить резолюцию и обращение съезда к правительству Украины с конкретными предложениями по улучшению социальной защиты "ликвидаторов". Делегаты съезда планируют передать правительству проект правительственного решения о внесении изменений в постановление КМУ № 1210 от 23 ноября 2011 года "О повышении уровня социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".

* Пресс-конференция на тему: "Новые законодательные инициативы - уничтожение возобновляемой энергетики Украины". Участники: председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков; президент Ассоциации участников рынка альтернативных видов топлива и энергии Украина (АПЕУ) Виталий Давий; директор по развитию компании "Рентехно" Дмитрий Лукомский; владелец группы компаний Kriger Леонид Кригер.

* Пресс-конференция на тему: «Насколько подорожает стационарная телефонная связь с 1 июля?». Участники: зам.директора департамента экономического анализа Национальной комиссии, осуществляющим государственное регулирование в сфере связи и информатизации Татьяна Иевлева и директор аналитического департамента ИК «Concorde Capital» Александр Паращий.

* 26 июня, в течение всего дня в Twitter-аккаунте Сергея Тигипко будет проходить онлайн-освещение всех событий, в которых политик будет принимать участие. У украинских пользователей Twitter будет возможность задать вопрос Сергею Тигипко. Трансляция на twitter.com/SergeyTigipko. В конце дня можно будет увидеть отчет о Твитердне на личной странице Сергея Тигипко в Facebook: fb.com/Tigipko.

* В городе Украинка Киевской области начнется двухдневная VII ежегодная конференция малых городов Украины на тему: "Решение проблем обращения с твердыми бытовыми отходами и внедрение межмуниципального сотрудничества в малых городах Украины". Участники: А.Близнюк, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины; В.Рыбак, председатель Комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики. Организаторы - Минрегионразвития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины; ВОО "Ассоциация малых городов Украины", Секция малых городов Украины.

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