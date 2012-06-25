ТОП-10 (25 июня)

Английская футбольная ассоциация подаст жалобу на ВВС за неправдивые материалы об Украине

Кабмин хочет получить право на дополнительный пересчет военных пенсий

С начала Евро-2012 все фан-зоны турнира уже посетили 5,5 млн человек

Перевозить детей ж/д транспортом можно лишь с оригиналом документа о возрасте ребенка

Грузия намерена реализовать новый проект по транзиту газа в обход России

НБУ увеличил показатель денежной массы по итогам мая — до 701,072 млрд грн

Госдолг Украины в мае уменьшился на 1,1% – до 60,25 млрд долл.

Суточная добыча газа на шельфе Черного моря достигла исторического максимума

СКМ заявляет, что не ведет переговоры с Hyundai о производстве электропоездов на базе своего завода

Испания просит у Евросоюза до 100 млрд евро на спасение банковской системы

***

Английская футбольная ассоциация подаст жалобу на ВВС за неправдивые материалы об Украине

Английская футбольная ассоциация (FA) готовит официальную письменную жалобу на телеканал ВВС, который накануне старта чемпионата Европы по футболу 2012 года развернул кампанию, направленную на дискриминацию стран-хозяек турнира.

Об этом сообщает Информационный центр Украина-2012 со ссылкой на британское издание «Daily Mail».

В мае в программе BBC Panorama был продемонстрирован фильм, в котором говорилось о проблемах расизма и футбольного хулиганства на стадионах Украины и Польши, а бывший игрок сборной Сол Кэмпбелл советовал англичанам избежать поездки в две восточноевропейские страны.

Между тем английские фаны, прибывшие поддержать свою национальную команду в Киев и Донецк, где «Львы» проводили свои матчи группового этапа Евро-2012, убедились в 100% неправдивости материалов телевизионщиков, отмечается в сообщении. Болельщики из Англии неоднократно подчеркивали, что ни разу не сталкивались с проблемами, на которых был сделан акцент в фильме ВВС.

Руководство FA убеждено, что своими непрофессиональными действиями английские телевизионщики лишили национальную команду значительной части поддержки болельщиков на матчах Евро-2012 в Украине.

***

Кабмин хочет получить право на дополнительный пересчет военных пенсий

Кабинет министров Украины хочет получить право на проведение дополнительного пересчета военных пенсий.

Соответствующий проект Закона „О внесении изменений в статью 63 Закона Украины „О пенсионном обеспечении лиц, уволенных из воинской службы, и некоторых других лиц” зарегистрированы в Верховной Раде.

Предложенное изменение к закону предусматривает, что для недопущения разницы в размерах пенсии в зависимости от года назначения и, исходя из финансовых возможностей государственного бюджета, Кабмин может принимать решение о проведении дополнительного пересчета пенсии.

В объяснительной записке отмечается, что увеличение ежемесячного премирования военнослужащих согласно приказам руководителей государственных органов центральной исполнительной власти, где проходят службу военнослужащие, лица рядового и начальственного состава, не является основанием для пересчета пенсий.

Пересчет ранее назначенных пенсий осуществляется в соответствии со статьей 63 Закона „О пенсионном обеспечении лиц, уволенных из воинской службы, и некоторых других лиц”, которой определено, что пересчет ранее назначенных пенсий проводится в случае принятия решения Кабинетом министров об изменении хотя бы одного из видов денежного обеспечения или в связи с введением новых ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения.

***

С начала Евро-2012 все фан-зоны турнира уже посетили 5,5 млн человек

Руководитель украинского местного организационного комитета Евро-2012 Маркиян Лубкивский заявляет, что с начала Евро-2012 официальные фан-зоны турнира в украинских и польских городах, которые принимают чемпионат, уже посетили 5,5 млн человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве.

По словам М.Лубкивского, фан-зона в Киеве является самым успешным проектом. «Он бьет все рекорды», - сказал он.

В целом, по информации М.Лубкивского, на сегодняшний день все официальные фан-зоны в двух странах уже посетили 5,5 млн. человек.

Для сравнения он добавил, что в Австрии и Швейцарии во время проведения Чемпионата Европы 2008 года за весь турнир фан-зоны посетили 4,2 млн. человек.

Со своей стороны, заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко заметил, что залогом успеха киевской фан-зоны является то, что она расположена в центре города, близко к НСК «Олимпийский». «Это сыграло ключевую роль в ее наполняемости», - считает он.

***

Перевозить детей ж/д транспортом можно лишь с оригиналом документа о возрасте ребенка

Перевозить детей железнодорожным транспортом можно только при наличии оригинала документа, который подтверждает возраст детей, напоминает «Укрзализныця» пассажирам, которые планируют свои поездки железнодорожным транспортом с детьми до 14 лет.

Как отметили в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), пассажир, перевозящий ребенка возрастом до 14 лет, должен предъявлять подтверждающий возраст ребенка документ лицам, которые контролируют посадку в поезд, а также в пути следования.

Это закреплено пунктами пп. 2.28, 2.29 «Правил перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины».

В то же время, в «Укрзализныце» уточняют, что «правила перевозок неоднократно претерпевали изменения, и норма об обязательности наличия оригинала документа для подтверждения возраста ребенка была введена с 22 июля 2011 года».

При этом «Укрзализныця» отмечает, что купить детский билет можно на основании копии документа, подтверждающего возраст ребенка.

Дети до 6 лет перевозятся бесплатно, но если пассажир перевозит двух и более детей, то право бесплатного проезда имеет только один, а для остальных детей действует скидка 75% стоимости билета взрослого пассажира.

При этом «Укрзализныця» отмечает, что без приобретения поездного документа может перевозится ребенок до 6 лет, если он не занимает отдельного места.

При следовании с одним взрослым пассажиром более одного ребенка до 6 лет пассажир должен дополнительно купить детский проездной документ на каждое место, занимаемое детьми.

«Проводник до посадки в поезд должен проверить наличие проездных и других сопроводительных документов, в том числе и наличие оригинала документа, который подтверждает возраст ребенка», - отмечают в «Укрзализныце».

***

Грузия намерена реализовать новый проект по транзиту газа в обход России

Грузия заинтересована в реализации проекта AGRI – альтернативы газопроводу Nabucco, предусматривающего доставку природного газа из Каспийского региона по морю в обход России.

Об этом в эксклюзивном интервью ZN.UA рассказал министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе.

Министр отметил, что проект Nabucco принципиально важен. «Но неизвестно, состоится ли проект вообще, поскольку все говорят „да-да, Nabucco будет“, а его реализация откладывается из года в год», - отметил он.

При этом, по словам министра, AGRI гораздо дешевле и его можно реализовать значительно быстрее. «У всех государств, участвующих в этом проекте, сохраняется не только заинтересованность, но и решимость. Не только Грузии и Азербайджана, а, прежде всего, европейских стран-потребителей, которым нужен альтернативный источник и маршрут получения энергоносителей», - заявил Г.Вашадзе.

«Пока в проекте задействованы Румыния и Венгрия. Но мы надеемся, что к нему присоединятся и другие европейские государства. Посмотрим, что будет на саммите AGRI, запланированном на конец года», - сказал он.

Министр затруднился ответить на вопрос, на какое именно месторождение ориентирован AGRI, однако заверил, что газ «совершенно точно» будет поставляться не только из Каспия, но еще и из Центральной Азии.

Проект AGRI (Azerbaijan-Georgia-Romania Interconnector) предусматривает доставку газа из Каспийского региона в обход России. Политическую декларацию о его создании в сентябре 2012 года подписали Президенты Азербайджана, Грузии, Румынии, а также премьер-министр Венгрии.

Проект призван обеспечить альтернативный российскому маршрут по доставке азербайджанского газа в Европу. Предполагается, что «голубое топливо» будет транспортироваться из Азербайджана на черноморское побережье Грузии. Уже там газ будет сжижаться, и танкерами по морю его доставят в румынский порт Констанца. Затем топливо «вернут» в газообразное состояние, и оно пойдёт из Румынии в Венгрию и далее в Западную Европу.

***

НБУ увеличил показатель денежной массы по итогам мая — до 701,072 млрд грн

Национальный банк Украины (НБУ) откорректировал в сторону увеличения показатель денежной массы по итогам мая т.г. — с 699,6 млрд грн до 701,072 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, согласно данным, обнародованным на сайте НБУ, отрицательная месячная динамика денежной массы в мае была вызвана коррекцией апрельского показателя.

Нацбанк 18 июня заявил о сокращении денежной массы в мае на 0,6% - до 699,6 млрд грн. Согласно сообщению Нацбанка, эта динамика корректна при использовании показателя денежной массы на конец апреля на уровне 703,689 млрд грн.

При этом, 15 мая на сайте регулятора в Основных тенденциях денежно-кредитного рынка Украины показатель денежной массы на конец апреля указывался на уровне 697,4 млрд грн. При использовании этого показателя динамика прироста денежной массы в мае будет положительной на уровне 0,3%.

Согласно статистическим данным, обнародованным на сайте НБУ, Нацбанк в т.г. довольно часто проводит значительную коррекцию показателя денежной массы.

Так, в Основных тенденциях денежно-кредитного рынка Украины денежная масса на 1 января 2012 года указывалась на уровне 682,7 млрд грн, а в статистических данных, обнародованных позже на сайте Нацбанка — 685,515 млрд грн.

Показатели денежной массы по итогам января и февраля были откорректированы незначительно, а вот разница по итогам марта составила почти 3 млрд грн (688,4 млрд грн и 691,302 млрд грн).

Глубина коррекции показателя денежной массы по итогам апреля составила более 6 млрд грн (697,4 млрд грн и 703,689 млрд грн).

***

Госдолг Украины в мае уменьшился на 1,1% – до 60,25 млрд долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 мая 2012 года составил 481 млрд 535 млн 842,68 тыс. грн, или 60 млрд 248 млн 463,28 тыс. долл., что на 1,1% меньше показателя на конец апреля 2012 года, и на 1,7% больше показателя на конец 2011 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на 31 мая 2012 г. составил 287,44 млрд грн (59,7% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 35,96 млрд долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 194,1 млрд грн (40,3%), или 24,29 млрд долл.

Государственный долг Украины на конец мая 2012 г. составил 375,39 млрд грн (78%), или 46,97 млрд долл. Государственный внешний долг составил 193,34 млрд грн (40,2%), или 24,19 млрд долл. Государственный внутренний долг составил 182,05 млрд грн (37,8%), или 22,78 млрд долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 106,15 млрд грн (22%), или 13,28 млрд долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 94,09 млрд грн (19,5%), или 11,77 млрд долл.; гарантированный внутренний долг – 12,05 млрд грн (2,5%), или 1,51 млрд долл.

По информации Минфина, в мае 2012 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 5,03 млрд грн, в основном за счет частичного погашения гарантированного государством долга Национальным банком Украины перед МВФ по программе stand-by.

Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2011 году вырос на 9% и на 31 декабря 2011 года составил 473,12 млрд грн.

***

Суточная добыча газа на шельфе Черного моря достигла исторического максимума

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» довело добычу природного газа на шельфе Черного моря до 3,1 млн куб. м в сутки, что является историческим максимумом.

Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте компании.

Согласно пресс-релизу, около 3 млн куб. м газа в сутки «Черноморнефтегаз» добывал ежесуточно на черноморских месторождения только несколько лет в середине 1980-х. «Таким образом, «Черноморнефтегаз» переступил исторический рубеж и продолжает наращивать добычу на морских месторождениях. Всего с месторождений, которые эксплуатирует компания, в газотранспортную систему Крыма подается ежедневно более 3 млн 260 тыс. куб. м природного газа. Сейчас увеличение добычи достигается за счет дообустройства действующих месторождений, которое продолжается», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, «Черноморнефтегаз» в январе-мае текущего года увеличил добычу природного газа на месторождениях на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 447,9 млн куб. м. Согласно сообщению, в мае предприятие увеличило добычу газа на 17,6% по сравнению с маем 2011 года - до более 95 млн куб. м.

Главными причинами роста добычи газа в компании называют продолжение дообустройства действующих морских месторождений и капитальный ремонт скважин.

При этом значительного увеличения добычи в «Черноморнефтегазе» ожидают после введения в эксплуатацию Одесского и Безымянного месторождений газа и начала работы новых самоподъемных плавучих буровых установок.

«Благодаря возможностям высокотехнологичных СПБУ, первая из которых – «Петр Годованец» – начала работу 1 июня этого года, вторая – в начале 2013 года, добыча газа в следующем году вырастет до 1,65 млрд куб. м», – говорится в сообщении компании.

В этом году «Черноморнефтегаз» планирует добыть 1,15 млрд куб. м, что на 500 млн куб. м больше, чем в прошлом году.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождение.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».

***

СКМ заявляет, что не ведет переговоры с Hyundai о производстве электропоездов на базе своего завода

Принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову группа СКМ не ведет переговоры с компанией Hyundai об организации производства пассажирских электропоездов на базе Дружковского машиностроительного завода в Донецкой области.

Так УНИАН в группе СКМ прокомментировали информацию о переговорах с корейской корпорацией Hyundai о производстве электропоездов на базе входящего в группу СКМ ПАО «Дружковский машиностроительный завод».

«Что касается соглашений с компанией Hyundai, то в настоящий момент никаких переговоров с ней не проводится», - сообщили в СКМ.

По информации пресс-службы группы, в настоящее время на Дружсковском машиностроительном заводе (входит в НПК «Горные машины») «реализуются масштабные проекты по концентрации производства, модернизации технического фонда и социально-бытовой инфраструктуры».

Напомним, ранее Дружковский горсовет со ссылкой на мэра города Валерия Гнатенко, сообщил, что СКМ ведет переговоры о строительстве завода по производству скоростных поездов Hyundai на территории Дружковского машиностроительного завода.

Справка УНИАН. ПАО «Дружковский машиностроительный завод» в числе других предприятий входит в научно-производственную компанию «Горные машины», которая является крупнейшей компанией в Украине по производству горно-шахтного оборудования.

Дружковский машзавод в свою очередь – это крупнейший в СНГ производитель горно-шахтного оборудования, а по отдельным его видам (механизированные крепи, шахтные и горнорудные вагонетки) является монополистом в Восточной Европе.

СКМ («Систем Кэпитал Менеджмент») — крупнейшая украинская многоотраслевая группа. В состав Группы СКМ входят предприятия горного, металлургического, энергетического, финансового, телекоммуникационного, медиа и других секторов экономики. 100% акций компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.

***

Испания просит у Евросоюза до 100 млрд евро на спасение банковской системы

Правительство Испании в понедельник, 25 июня, официально обратилось к руководству Евросоюза за финансовой помощью в размере до 100 миллиардов евро (125 миллиардов долларов США), которая будет направлена на спасение банковской системы, сообщают мировые информационные агентства.

В частности, агентство Bloomberg сообщает о письменном обращении министра экономики Испании Луиса де Гиндоса (Luis de Guindos) на имя председателя Еврогруппы Жан-Клода Юнкера. Точная сумма финансовой помощи еще уточняется, но Мадрид хочет подписать соглашение о получении этих средств до 9 июля.

Ранее в июне на конференции министров финансов ЕС правительство Испании сообщило о необходимости направить на рекапитализацию банков до 62 млрд евро.

Министр экономики Испании говорил, что эта помощь может быть получена в виде кредитов европейского стабилизационного фонда на 15 лет по ставке 3-4% годовых.

Проведенное Мадридом и независимыми консультационными компания исследование показало, что три крупнейших банка Испании - Banco Santander, BBVA и Caixabank - не потребуют финансовой помощи, а рекапитализация необходима группе более мелких банков. Четыре финансовых учреждения уже были национализированы испанским правительством: Bankia, CatalunyaCaixa, NovaGalicia и Banco de Valencia.

Вместе с тем, ожидания Мадрида на скорую помощь из европейского стабилизационного фонда могут натолкнуться на неуступчивую позицию крупнейшей экономики ЕС – Германии.

На состоявшейся в конце прошлой недели в Риме встрече лидеров Германии, Франции, Италии и Испании была согласована программа поддержки роста в еврозоне стоимостью 130 миллиардов евро (156 миллиардов долларов).

Однако, как сообщает Reuters, канцлер Германии Ангела Меркель вновь воспротивилась идее выпуска общих облигаций еврозоны и более гибкому использованию фондов помощи блока.

После этих переговоров премьер-министр Италии Марио Монти сказал, что Евросоюз примет поддерживающие рост меры стоимостью около 1% от ВВП региона на саммите, который состоится на этой неделе.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

УНИАН