Украина в своем регионе осталась наедине с Россией - американский политолог

Украина в своем регионе осталась наедине с Россией, считает американский политолог, основатель аналитической группы геополитической разведки Stratfor Джордж Фридман.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время видеоконференции.

По мнению эксперта, Украина находится под влиянием двух мировых процессов: войны США в исламском мире и трансформации Европы.

Дж.Фридман отметил, что экономический кризис в Европе на самом деле политический, и его следствием является то, что Европа уже не интересуется расширением Европейского Союза или НАТО, а занимается выживанием ЕС и влиянием европейских правительств на НАТО.

По его мнению, «американские действия на периферии России и трансформация Европы - эти изменения повлияли на геополитическую позицию Украины. У Украины меньше теперь шансов, хороших возможностей и позиция в отношении России ослабла».

Вместе с тем, Дж.Фридман видит проблемы Украины в отсутствии единой внутренней политики и в удаленности от Европы.

«Можете рассматривать всевозможные соглашения. Но, безусловно, расширения не будет: не будет ЕС, не будет НАТО с Украиной вместе», - сказал он.

«С точки зрения США, при таких сложных обстоятельствах и с развитием событий с Россией и Украиной, это одно из тех мест, где мы не хотим дразнить россиян», - сказал Дж.Фридман и добавил, что, в частности, Оранжевая революция и события в Средней Азии - «все это говорит нам: не надо».

«У американцев всегда есть время и расстояние: мы можем наблюдать за ходом событий и ждать случая», - отметил Дж.Фридман.