Курс НБУ на 26.06.12

Официальный курс НБУ на 26.06.12 100 USD США – 799.2500 (на 25 июня – 799.2500) 100 EUR – 998.1034 (на 25 июня – 1002.1796) 10 RUR – 2.4096 (на 25 июня – 2.3845)

Официальный курс НБУ на 26.06.12 100 USD США – 799.2500 (на 25 июня – 799.2500) 100 EUR – 998.1034 (на 25 июня – 1002.1796) 10 RUR – 2.4096 (на 25 июня – 2.3845) Учетные курсы банковских металлов на 26.06.12 за 10 тройских унций (грн) 959 XAU 10 Золото – 125402.33 (на 25 июня – 125522.21) 961 XAG 10 Серебро – 2135.60 (на 25 июня – 2142.79) 962 XPT 10 Платина – 114772.30 (на 25 июня – 114612.45) 964 XPD 10 Палладий – 48674.33 (на 25 июня – 48754.25)

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