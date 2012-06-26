Курс НБУ на 26.06.12
09:39, 26 июня 2012Разное
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Официальный курс НБУ на 26.06.12 100 USD США – 799.2500 (на 25 июня – 799.2500) 100 EUR – 998.1034 (на 25 июня – 1002.1796) 10 RUR – 2.4096 (на 25 июня – 2.3845)
Официальный курс НБУ на 26.06.12
100 USD США – 799.2500 (на 25 июня – 799.2500)
100 EUR – 998.1034 (на 25 июня – 1002.1796)
10 RUR – 2.4096 (на 25 июня – 2.3845)
Учетные курсы банковских металлов на 26.06.12 за 10 тройских унций (грн)
959 XAU 10 Золото – 125402.33 (на 25 июня – 125522.21)
961 XAG 10 Серебро – 2135.60 (на 25 июня – 2142.79)
962 XPT 10 Платина – 114772.30 (на 25 июня – 114612.45)
964 XPD 10 Палладий – 48674.33 (на 25 июня – 48754.25)
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