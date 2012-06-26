ДАЙДЖЕСТ СМИ за 26 июня

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» подает материал «Проверка сахаром: Россия смогла экспортировать в 6 раз больше, чем Украина», в котором пишет: в текущем сезоне Россия и Украина, обремененные значительным излишком, экспортировали рекордное за последние годы количество сахара. Объем поставок отличается в шесть раз — в пользу России…

http://delo.ua/business/proverka-saharom-rossija-smogla-eksportirovat-v-6-raz-bolshe-ch-180032/

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Также «Дело» публикует материал «В мае внешний долг Украины сократился на 1,4%», в котором пишет: в мае прямой внешний долг сократился на 1,39%, или на 0,35 млрд долларов, составив на 31 мая 24,190 млрд долларов…

http://delo.ua/ukraine/v-mae-vneshnij-dolg-ukrainy-sokratilsja-na-14-180060/

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«Дело» в материале «МММ-2011 засветилась в спонсорах вечеринок «Молодых регионов» пишет: в молодежном крыле «Партии регионов» связь с МММ-2011 отрицают, хотя на афишах мероприятий, которые проводятся под патронатом «Молодых регионов», стоит логотип известной финансовой пирамиды Сергея Мавроди…

http://delo.ua/ukraine/mmm-2011-zasvetilas-v-sponsorah-vecherinok-molodyh-regionov-180039/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Средства для ухода» пишет: кредитование украинского населения становится все менее привлекательным для иностранных банков — уже пятый западный игрок в лице французской группы Societe Generale покидает местную розницу. Ее "дочки" - компания "ПростоФинанс" и ПроФин Банк - продали Альфа-банку портфель автокредитов на 700 млн грн. Участники рынка считают уход закономерным, поскольку рынок автокредитования требует новых вложений, а иностранные инвесторы не хотят поддерживать украинские активы…

http://www.kommersant.ua/doc/1966874

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Украинские танки не дошли до Йемена» пишет: вчера в Украину с неофициальным визитом прибыл племянник бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха Тарик Салех. Он намерен вести переговоры о возврате денег по контракту, подписанному с ГК "Укроборонпром" в прошлом году и не выполненному "по навигационным причинам". Эксперты считают, что Украина выплатит неустойку без судебных разбирательств, учитывая, что мировая огласка негативно повлияет на ее имидж надежного поставщика вооружений…

http://www.kommersant.ua/doc/1967030

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Издание «Сегодня» в публикации «Власть придумала, что делать с украинским бензином» пишет: на заседании у Азарова обсудили все варианты…

http://www.segodnya.ua/news/14400477.html

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Также «Сегодня» в публикации «Минюст снова меняет правила банкротства» пишет: участники рынка требуют общественной дискуссии…

http://www.segodnya.ua/news/14400468.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Урожаю зерна снизили оценку» пишет: Министерство сельского хозяйства РФ признало, что урожай зерновых в этом году будет существенно ниже, чем в прошлом. Но аналитики опасаются, что из-за неблагоприятной погоды в зерновых регионах прогноз придется понижать снова…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2152247/urozhayu_snizili_ocenku

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Также «Ведомости» в публикации «Цены на жилье в Москве прошли кризис» пишут: квадратный метр московской квартиры стал стоить в рублях дороже, чем до кризиса. Причины - рост курса доллара, уменьшение предложения и увеличение спроса на качественное жилье…

http://www.vedomosti.ru/realty/news/2152584/ceny_na_zhile_proshli_krizis

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Издание «Известия» в публикации «Трубные компании просят защиты от ВТО» пишет: в Фонде развития трубной промышленности написали письмо министру Михаилу Абызову, что опасаются засилья импорта…

http://izvestia.ru/news/528493

(УНИАН)